錢防制法新增「人頭帳戶罪」 法務部：可有效處罰

法務部說明洗錢防制法新制與舊制的差異。（記者吳政峰翻攝）

2023/05/26 00:26

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院日前通過「洗錢防制法」修正案，新增「人頭帳戶罪」，主管機關法務部25日說明，相較於舊制人頭帳戶要論其他犯罪（例如：詐欺罪、洗錢罪）的幫助犯，新制採「先行政、後司法」模式，可有效處罰。

法務部指出，新制針對過去人頭帳戶難以成罪的案件，增訂獨立處罰規定，洗錢防制法第15條之2明定，任何人無正當理由不得提供人頭帳戶，採取「先行政、後司法」的立法模式，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，或惡性較高的「賣」帳戶、帳號或一行為交付3個以上帳戶、帳號者，則科以刑事處罰。

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法務部表示，在未增訂此獨立處罰規定前，現行司法實務針對人頭帳戶，是以其他犯罪（例如：詐欺罪、洗錢罪）的幫助犯論處，惟因主觀犯意證明困難，致使難以有效追訴定罪。新法施行後，就過去無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的人頭帳戶案件，將可依其惡性高低，處以行政告誡或3年以下有期徒刑。

法務部說明，新法構成要件與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪不同，且其性質非特別規定，亦無優先適用關係，又幫助詐欺罪的保護法益包含個人財產法益，尚非洗錢防制法保護法益所能取代，自非刑法第2條第1項所謂「行為後法律有變更」的情形，即無新舊法比較問題。

本次修法並未變動刑法詐欺罪、幫助犯及洗錢防制法第14條的要件，也就沒有刑罰廢止的問題，新法施行前已繫屬的人頭帳戶案件，自應由檢察官、法官依具體個案認定是否符合幫助詐欺、幫助洗錢罪，新法增訂不影響所有偵查、審理中及已確定案件。

法務部強調，此次推動洗錢防制法第15條之2修法，基於「解決人頭帳戶案件法律適用困境」、「重塑人頭帳戶案件之可罰性基礎」、「有效解決幫助詐欺案件負荷問題」3大目標逐步推進。對於舊法時期難以定罪的人頭帳戶犯行，明定層級化處罰規定，另增訂第15條之1收集帳戶（號）罪，全力查緝收簿犯罪，從人頭帳戶端阻斷詐騙集團洗錢管道。

洗錢防制法新法施行在即，法務部已初步完成《因應洗錢防制法第15條之2新法上路辦案指引手冊》及相關書類例稿的草擬，預計於6月2日正式公告，並配合新法施行期程，將於6月間辦理北、中、南新法說明會，加速新法說明進度。

此外，法務部將持續與司法警察機關溝通協調，朝向案件證據整合、減少重複調查、集中偵查能量於查緝詐欺集團的方向，共同研商可行方案，以解決幫助詐欺案件負荷問題。

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