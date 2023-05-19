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    立院三讀》賣帳戶當人頭 最高判3年

    立法院會今（19）日三讀通過「洗錢防制法修正案」，盼從人頭帳戶端斷絕詐騙集團不法金流源頭。（資料照）

    立法院會今（19）日三讀通過「洗錢防制法修正案」，盼從人頭帳戶端斷絕詐騙集團不法金流源頭。（資料照）

    2023/05/19 12:37

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會今（19）日三讀通過「洗錢防制法修正案」，明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，民眾若變賣帳戶或帳號等，最重可處3年有期徒刑，盼從人頭帳戶端斷絕詐騙集團不法金流源頭，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈無法得逞。

    行政院會上月13日通過法務部擬具的「洗錢防制法修正草案」，行政院長陳建仁當時表示，因現代資、通訊科技發達及金融的便利性，不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號，作為洗錢及詐欺民眾財產的工具。為阻斷及防制此種不法行為，同時規範任何人無正當理由不得將金融機構帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團的人頭帳戶，本次修法有其必要性。

    立法院司法及法制委員會上月27日完成初審，但關鍵條文保留送朝野協商。司委會本月16日舉行朝野黨團協商，民進黨立委江永昌等人提出修正動議，盼金融機構對人頭帳戶做一定管制，降低再犯風險，而法務部採納並提出修正版本；經朝野立委討論後，保留條文取得共識。

    三讀條文明定，任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立的帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業，或第三方支付服務業申請的帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。

    三讀條文規範，若違反上述規定，且以期約或收受對價而犯之，或是交付、提供的帳戶或帳號合計3個以上，或是經直轄市、縣市政府警察機關依規定裁處，後5年以內再犯，有這3種情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

    為有效解決人頭帳戶、帳號問題，三讀條文指出，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務的事業及第三方支付服務業者，得對其已開立的帳戶、帳號，或欲開立的新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。

    此外，鑑於實務上有收簿集團利用他人經濟困境而引誘交付、提供帳戶、帳號的情事，當警方依規定做告誡處分時，三讀條文載明，警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制；倘知悉有社會救助需要的個人或家庭，應通報直轄市、縣市社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定的社會救助。

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