詐彈恐嚇國家圖書館署名「鳳飛飛」 手法雷同中生張海川

警方在國家圖書館內的廁所等處搜索。（記者王冠仁翻攝）

2023/05/25 17:47

〔記者王冠仁／台北報導〕國家圖書館昨天（24日）深夜接獲恐嚇電子信件，署名「鳳飛飛」，揚言已在國圖放置炸彈，會在今天早上11點引爆，事後證實又是一起「詐彈案」。警方根據恐嚇信件內容，發現手法與過去多次犯下類似案件、署名「唐澤貴洋」的中國籍學生張海川相同，不排除可能又是他犯案，或有其他共犯、模仿犯出現。

國家圖書館「詐彈案」恐嚇信署名「鳳飛飛」，警方根據內容格式、排版段落、用字遣詞等，甚至連寄出恐嚇信的IP，也是利用VPN跳板，這些都與過去頻繁四處寄恐嚇信的「唐澤貴洋」手法如出一轍。

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警方指出，中國籍學生張海川曾來台就讀中部大學資工系，2020年畢業後又就讀研究所，2021年7月修完一年級學分返回中國。他在台時追求就讀另一所大學同鄉學妹被拒，2019年涉嫌盜用他人與學妹電子信箱，寄信恐嚇學妹、學校老師，還留言要在學妹就讀的大學裝炸彈而被逮，出境後也被發布通緝。

警方說，近來「詐彈案」頻繁，警方透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」請求中方協助，中國公安於5月5日傳喚張海川到案，但他否認其中一起假冒前立委恐嚇案是他所為。

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