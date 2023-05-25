二林黑道火拚？警逮捕8人原來是白吃白喝之徒

閙事男子賒帳不成，在燒烤內大肆破壞。（民眾提供）

2023/05/25 13:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本月初彰化縣二林地區接連傳出KTV、餐廳與卡拉OK等3家店面，遭至少8名惡煞闖入，將店面破壞狂砸，損失慘重，被地方傳成「黑道插乾股不成，惹到大哥級人物，雙方準備火拚」。此案經檢、警調查，真相大白，並沒有外傳的「大哥級人物」，8名惡煞只想「白吃白喝」，店家不接受，眾人開始砸店。

此事在二地區傳開，地方繪聲繪聲，傳成「二林風雲再起，兩派人馬準備大火拚」，但檢警展開調查，今天一舉收網，逮捕這8名鬧事的男子，8人全身上下的金錢不到百元，警方私下說，他們跟本不算什麼「咖」，平日遊手好閒，沒有正常職業，四處蹭飯吃，本月初來到某燒烤店裡聚餐、喝酒，突然有人帶頭將桌上的菜盤、酒瓶亂摔一通，其他友人見狀也拿起附近的桌椅狂砸，並把業者推出店外談判，旋即返回店內，在炒菜區大肆破壞，店內一片狼藉，「其實是想賒帳不成，見笑轉生氣」。

請繼續往下閱讀...

二林警分局偵查隊長蔡志昌表示，警方過濾監視器畫面，鎖定洪姓主嫌及共犯林姓犯嫌等共8人到案，並查扣伸縮警棍、辣椒水及球棒等證物，全案調查後依組織犯罪防制條例、毀損、傷害、恐嚇取財等罪嫌報請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

芳苑警分局長洪秋賢指出，警方絕不容許黑道幫派及其他不法分子囂張跋扈、危害社會治安，會持續執行警政署「聚焦打擊、棒打出頭鳥」掃黑策略，持續強力打擊轄內不法犯罪行為。

閙事的8人被移送法辦。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法