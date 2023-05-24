情侶檔澎湖度假女友失聯 勇警賴德榮、歐嘉升海中救起女子

馬公警分局文澳派出所員警賴德榮、歐嘉升，合力將女子救上岸。（馬公警分局提供）

2023/05/24 18:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一對由屏東來澎湖旅遊的男女情侶，在投宿民宿發生爭吵，女子憤而離去未歸，王姓民眾今日上午10時許，向馬公警分局文澳派出所報案，指稱吳姓女友人，自行離開民宿後便未歸，因為女友心情不好，王男擔憂女友安全，遂至馬公警分局報案協尋，警方通報各單位緊急協尋，中午12時20分許順利在中衛海域處發現吳女並將其救起，挽回寶貴生命。

經了解，王男與吳女為男女朋友，兩人一起從屏東來澎湖旅遊。警方受理報案後，快速申請調閱手機定位，經查電信公司傳遞訊號位處於石泉電視轉播站區域，警方趕到現場搜尋未果，立即擴大區域範圍至港區與海岸沿線。約12時20分許，警方於中衛海域遠處海中，查見有一疑似人頭，立即通報消防局支援小艇到場救援。

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由於情況緊急，在場警員賴德榮怕等到消防小艇抵達救援恐來不及，遂不顧自身安危，身著制服便涉水趨往救援，另一警員歐嘉升恐賴員獨自1人無法將吳女救起，隨即也跳下海一同游往。經2名員警合力下，最終將吳女平安拉回岸邊。後續由救護人員將吳女送往澎湖醫院，目前吳女已無大礙，家屬對員警的協助深表感謝。馬公警分局分局長黃政龍對賴等2員不顧自身安危，勇敢救人行為也深表肯定。

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