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    首頁　>　社會

    博客來3000會員個資外洩元兇是境外駭侵 北檢簽結

    刑事局持續會同數位發展部等主管機關對電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援。（刑事局提供）

    刑事局持續會同數位發展部等主管機關對電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援。（刑事局提供）

    2023/05/24 13:29

    〔記者錢利忠／台北報導〕刑事局先前公布去年高風險賣場前五名，以網路書店「博客來」居首，自去年開始，警方陸續接獲書店會員報案，指才剛下單商品即收到詐騙集團來電，警方一度懷疑是內部員工外洩3000名會員個資，經檢送台北地檢署調查後，認定該平台個資外洩的原因，來自於境外駭侵，查無博客來內部人外洩個資的不法情事，已將全案簽結。

    刑事局曾指出，近來在拍賣平台上賣東西的個人賣家遭詐案件，有逐步增加的趨勢，詐騙手法先由歹徒假冒買家，透過拍賣平台聊天系統，以「無法下單」名義，傳送假的拍賣平台客服連結或QR Code給賣方，再假冒客服以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，之後另以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網路銀行，將被害款項匯出。

    個資外洩的問題頻傳，從政府機關的健保、戶政資料，以及民間企業的華航、iRent、博客來網路書店、誠品書店等，都發生民眾個資遭外洩情況，日前甚至有讀者在誠品書店網購書籍，事後竟接到「統戰市調」電話，引起民眾關注個資外洩議題。

    現行個資法對於非公務機關（即企業）洩漏個資，主管機關須先要求「限期改正」，最高只能罰20萬元，外界認為罰則不夠重，立法院已完成修法初審，未來企業若違反安全維護義務，情節重大最高可處1500萬元，該修法仍待三讀通過。

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