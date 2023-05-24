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    首頁　>　社會

    土石散落車道！國1北上桃園段3車追撞 回堵逾6公里

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/05/24 09:20

    首次上稿 09:20
    更新時間 09:44

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號北上50公里、桃園路段，今天上午7點50分發生大貨車、自小客車事故，大貨車車斗翻覆，車上載運的泥土散落車道，占用外側2個車道及路肩，加上正逢上班尖峰期，後方車流回堵逾6公里，國道警方現場處理中，並由工務段進行土石清運作業，估計現場處理仍需2小時，民眾可提前改道。

    警方初步調查，62歲林姓男子駕駛營半聯結車，疑因未保持安全距離，追推撞2輛自用小客車，其中1名駕駛送林口長庚醫院，經檢查後無大礙，確切肇事原仍待進一步釐清。

    國道1號北上50公里、桃園路段，今天上午7點56分發生大貨車、自小客車事故，後方車流回堵。（擷取自高公局網站）

    國道1號北上50公里、桃園路段，今天上午7點56分發生大貨車、自小客車事故，後方車流回堵。（擷取自高公局網站）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1北上50公里桃園路段大貨車、2輛自小客事故，大貨車車斗翻覆，載運的泥土散落車道，後方車流回堵逾6公里。（記者鄭淑婷翻攝）

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