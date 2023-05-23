詐騙集團猖獗！北市南昌街3銀行一周連阻4詐

北市警中正第二分局分局長李憲蒼（左二）感謝銀行行員協助警方攔阻詐欺。（記者劉慶侯翻攝）

2023/05/23 21:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市南昌街百公尺內毗鄰著有3家銀行，巧合的是在一周內銀行都各自發現有客戶遭到詐騙集團侵害，3家銀行共阻攔下4起詐騙案，免除客戶損失鉅款。

警方表示，位在北市南昌街上計有永豐銀行南門分行、元大銀行南門分行及華南銀行南門分行等金融機構，位置均毗鄰僅百尺內。

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上周內，分屬三家銀行的櫃台行員，都各自發現有民眾疑似遭到詐騙集團蠱惑，意圖臨櫃提領現金，行員查覺可能有異，暗中通知轄管中正二分局派員共同進行勸導和機會教育，才阻止4起憾事發生。

中正第二分局分局長李憲蒼有鑑於轄內各銀行能協助警方攔阻詐欺案件發生，特別前往致贈感謝狀及禮物。

警方表示，詐騙集團常利用人性貪婪弱點，以高報酬、低風險投資為誘餌，要求被害人匯款10至20萬不等之金額，有別於過往百萬臨櫃匯款方式，以試圖規避關懷提問及矇騙行員過關。

警方表示，此次所幸有賴各銀行主管及行員善加利用關懷提問技巧，發揮專業保住客戶之血汗錢，且與分局南昌路派出所與銀行平日均保持良好聯繫管道，遇有民眾疑遭詐騙案發生時即通報，正副所長即刻與員警趕往銀行協助處置，成功制止詐騙。

北市警中正第二分局分局長李憲蒼（左一）感謝銀行行員協助警方攔阻詐欺。（記者劉慶侯翻攝）

北市警中正第二分局分局長李憲蒼（左二）感謝銀行行員協助警方攔阻詐欺。（記者劉慶侯翻攝）

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