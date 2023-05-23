高雄出現越南文交友詐騙 連通譯人員都差點上當

高雄出現專騙越南新住民、移工的詐團，所幸鹽埕分局及時攔詐。（民眾提供）

2023/05/23 19:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄出現專騙越南人的詐騙集團，看準越南新住民和移工人數眾多，歹徒利用FB交友，連結住在鹽埕的一名越南籍阮姓女子（60歲），並以越南文字互通訊息，讓被害人誤以為是同鄉後，誆稱有門路以優惠匯率兌換越南盾，詐騙阮女到超商購買1萬5千元的遊戲點數，所幸機警的店員刷取第1組條碼感覺有異，立即通知員警勸阻攔詐。

鹽埕分局今指出，派出所昨夜接獲鹽埕區大仁路超商店員報案，稱有民眾購買遊戲點數疑似遭到詐騙，員警趕往了解，阮女相當不解，質疑超商店員為何要通知警察來，經詢問了解，阮女是通譯人員，在越南新住民臉書社團認識一名網友，對方都是留越南文通訊，使她誤認對方是同鄉。

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詐騙集團佯稱有門路以優惠匯率兌換越南盾，使阮女不疑有他，對方還傳了3組共價值新台幣1萬5千元的「遊e卡」遊戲點數條碼，要求女子至超商出示條碼付款，付款成功後，便可以幫她處理換匯手續並匯款給阮女家人，幸店員刷取第1組條碼時感覺有異，便通知警方到場協助。

員警向阮女表示這是詐騙手法，原先女子還很遲疑，但員警表示，詐騙集團會以點數款項未收到等理由，要求再繼續刷條碼付款，最後會讓自己的辛苦錢石沉大海，在員警及店員苦心勸說下，女子終於放棄換匯的念頭。

鹽埕警分局提醒，地下換匯不僅容易遭詐，還可能涉及詐欺或洗錢等罪嫌，因此呼籲民眾務必循正當管道至合法金融機構換匯，免得血本無歸。

歹徒以越南文交友行詐，連越南通譯人員都差點受騙。（民眾提供）

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