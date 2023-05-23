醫護人員易成詐團眼中肥羊 竹市警深入醫院防範

新竹市警局第一分局今前往守護新竹市民眾健康的台大醫院新竹分院，為醫護人員進行「反詐騙宣導」。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/23 18:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局第一分局今前往守護新竹市民眾健康的台大醫院新竹分院及擔負救人、救護前線的新竹市消防局，為醫護及消防人員進行「反詐騙宣導」。針對目前前三高詐騙手法解除分期付款、假投資及假網拍等製作案例宣導。其中「假投資」發生數雖排名第二，但往往造成的財損讓民眾痛心，原因即是一旦相信「假投資」進而投入金額少則100萬多則數千萬，造成受騙民眾心理及家庭巨大影響。

警方分析「假投資」廣告分布在各式網路社群平臺及APP，大多包裝成財經、股市、名人及投顧老師，藉由分析新聞、時事並利用「保證獲利」、「高報酬」、「穩賺不賠」等各式話術，吸引對投資有興趣網友點擊連結，誘騙民眾另加入LINE投資群組，初期會給予小額獲利回饋，使被害人深信之後投資定會獲利，進而施以「養套殺」方式，讓被害人越陷愈深，等到要出金時才被詐團以各種理由拖延方知遭詐騙。

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第一分局偵查隊表示，近來積極「阻詐、懲詐」打擊各類詐欺案類車手，4、5月份即透過銀行攔阻及策動被害人親友勸說等方式，成功逮捕移送4名現身與被害人面交取款車手。

活動亦針對「輕鬆投資、高額獲利」、「升級成高級會員」、「涉及刑案」、「偵查不公開」及「監管帳戶」等詐騙關鍵字出現，讓民眾體認這就是詐騙，提醒大家記得善用165反詐騙專線進行查證，除讓現場醫護人及消防人員體認詐騙外，更擴大至交友圈，一起宣導反詐，隨時提醒身邊親友避免落入詐騙集團話術圈套。

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