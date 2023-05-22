勾結地磅站「偷天換日」！得手2400萬貴金屬 17嫌落網

警方一舉偵破以彭姓、何姓為首等17人竊盜集團。（民眾提供）

2023/05/22 12:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕竊盜集團買通地磅人員，干擾地磅後偷斤減兩，將自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬，途中掉包載往他處，再偷走大半金屬變賣出口，得手價值2400萬元上百噸金屬，刑事局南打中心會同高雄、台南警方攻堅地磅站，逮捕以彭姓男子為首的竊盜集團17人，查扣地磅干擾器2台、305萬元現金、曳引車5輛、夾車2輛等贓證物，全依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送法辦。

刑事局今指出，鎳生鐵是供鋼鐵廠冶煉不銹鋼使用原料，竊盜集團看上近來飆漲的原料價格及缺料需求，從過磅、運輸過程偷天換日，一家上市公司進口高價金屬鎳生鐵、高碳鉻等原料，進廠儲存時發現嚴重短少，進廠數量與進口數量不相符合，比對地磅所秤重量並無破綻，一度誤以為國外原料廠商出口搞鬼，偷斤減兩賣給台灣製造工廠。

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國外原料商喊冤並出具出口數量證據，國內廠商認為案情不單純，立即向警方報案，刑事局南打獲報與高雄港務警察總隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、台南市政府警察局新營分局等單位共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。

專案小組立案調查，發現何姓主嫌（48歲）涉嫌買通該地磅員工，暗中在地磅安裝干擾器，待載運貴金屬的曳引車過磅時，由隱蔽在附近的集團成員操作遙控器影響地磅，產出低於實際載運重量的磅單，等曳引車將高價金屬鎳生鐵、高碳鉻運出港區。

竊盜集團利用曳引車停等紅綠燈時，派出自小客車交接曳引車上的手持式GPS，利用自小客車接續行駛貨運路線，產出不實軌跡紀錄，擾人耳目，曳引車駕駛再趁空檔時間，將金屬原料載至做案地磅站，迅速將部分金屬原料偷夾至另一輛車上，分裝運至其他廢鐵廠，再海運方式出口大賣牟取暴利。

竊盜集團利用遙控地磅作假、交接GPS偽造軌跡紀錄，檢警識破、兵分多路，分別在高雄某地磅等地執行強制處分，一舉偵破以彭姓、何姓為首等17人竊盜集團，現場查獲地磅干擾器2台、地磅遙控器1支、曳引車5輛、夾車2輛、GPS 10個、改裝電池2個、磅單1批等贓證物，全案依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送高雄地檢偵辦。

檢警清查今年該公司遭竊貴金屬鎳生鐵與高碳鉻鐵均達百噸以上，依進口價估算，遭竊金額高達2400萬元，專案小組持續追查贓款。

竊盜集團勾結地磅人員偷天換日竊貴金屬原料，暴利2400萬入袋。（民眾提供）

竊盜集團勾結地磅人員偷天換日竊貴金屬原料，暴利2400萬入袋。（民眾提供）

警方一舉偵破以彭姓、何姓為首等17人竊盜集團。（民眾提供）

警方逮捕以彭姓男子為首的竊盜集團17人，查扣地磅干擾器2台、305萬元現金、曳引車5輛、夾車2輛等贓證物，全依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送法辦。（民眾提供）

警荷槍實彈攻堅17嫌落網。（民眾提供）

警方一舉偵破以彭姓、何姓為首等17人竊盜集團。（民眾提供）

警方逮捕以彭姓男子為首的竊盜集團17人，查扣地磅干擾器2台、305萬元現金、曳引車5輛、夾車2輛等贓證物，全依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送法辦。（民眾提供）

警方一舉偵破以彭姓、何姓為首等17人竊盜集團。（民眾提供）

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