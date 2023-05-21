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    5億高中生墜樓案引熱議 台中地檢署說話了

    賴男母親19日在民代及委任律師陪同下召開記者會，控訴兒子遭謀財害命。（資料照）

    賴男母親19日在民代及委任律師陪同下召開記者會，控訴兒子遭謀財害命。（資料照）

    2023/05/21 19:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市擁有5億房產賴姓高中生，同婚2小時後離奇自10樓墜樓身亡，全案疑點重重引發熱議，家屬今請法醫高大成協助調查死因，高發現，大樓2樓有突出造景平台，但賴男頭顱、遺體外觀幾乎完好僅右手搰折，從傷勢、落地點來看，怎麼可能沒撞到該平台？大膽推測賴男恐怕是在低樓層「被滑落」墜樓。

    對此，台中地檢署指出，本月5日接獲警方報驗後，檢察官同日進行相驗程序，及訊問死者家屬、夏姓被告等人，被告經檢察官訊問完畢，認其涉有殺人罪之犯罪嫌疑，惟無羈押之必要，諭知30萬元具保候傳，並於同月12日進行解剖鑑定，經完成相驗及解剖程序後（尚待解剖鑑定報告），大體已發還家屬。

    地檢署表示，檢察官執行上述法定程序時，均已充分給予家屬陳述意見機會，至於家屬在訴訟程序外之相關言論及作為，予以尊重，惟檢察官為法定公益代表人，刑事案件偵辦須以法律為依歸、證據為憑據，相關訴訟程序外意見固可為檢察官辦案參考，然認定犯罪事實之事證，仍均須經由嚴謹之法定證明程序為之。

    地檢署強調，本案偵辦期間，檢察官已指揮司法警察進行相關偵查作為，以釐清事實真相，呼籲相關人士請勿僅憑主觀臆測推論相關犯罪情節，給予司法純淨之辦案空間。

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