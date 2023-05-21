飛龍瀑布傳2死3失蹤 空勤直升機吊掛救出5受困者

直升機成功吊掛救援。（屏東縣消防局提供）

2023/05/21 11:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕飛龍瀑布溯溪團5名受困者上午在空勤直升機抵達後分成2梯次全數救出送往台東豐年機場，其中在上午8點19分成功吊掛1人送往台東豐年機場，接著加滿油後再度起飛在上午10點30分成功將其他4人吊掛救起再送往豐年機場，成功救回3男2女、共5人。

現場傳2死正全力搜救3失蹤

另外，發現有1人吊掛瀑布的崖壁 ，1人疑漂浮在溪中，疑似都已死亡，由於前往救援困難，已請專業人員前往救援，並全力搜索其他3名失蹤者，縣長周春米今天上午抵達現場表明，將全力救援搜尋。

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屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人自行組成的溯溪團，昨（20）日分成2隊進行溪降時，因大雨受困，其中一隊5人被大水沖走，今（21日）晨傳出2死3失蹤；其他5人則在飛龍瀑布的瀑頂上等待救援，今天清晨救難人員透過電話連絡上受困人員，但因為隘寮北溪支流的溪水仍然湍急，5人不敢冒然溯溪返回，除了屏東縣消防局已派員前往搜救，中華民國山難救助協會也投入約17人協調救援，將沿著稜線前往現場。

屏東縣消防局表示，今天（21日）出動搜救人力35位警消、10位義消、4位溯溪教練，第一組搜救人員共計24警消、10位義消，前往5位受困者位置救援及並從下切點往飛龍瀑布沿岸搜尋其他4位失聯者，第二組搜救人員共計11人則從三地門大橋及谷川大橋往上游沿岸搜尋失聯者。

據了解，5名失蹤者已經發現有1人在溪降時因為溪水暴漲，吊掛在瀑布的崖壁，由於沒有任何的活動跡象，懷疑已經死亡，另外直升機在空中搜索時也發現疑似有1個人飄浮在溪流中，情況不樂觀。

縣長周春米表示，失蹤的人將會盡全力搜救，也提醒民眾上山要注意安全。

直升機成功將5名受困於瀑頂的人員吊掛救出。（屏東縣消防局提供）

縣長周春米前往指揮中心關切。（記者葉永騫攝）

飛龍瀑布由多個瀑布組成，受困者在頂瀑的上方。（記者葉永騫攝）

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