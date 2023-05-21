為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    飛龍瀑布傳2死3失蹤 空勤直升機吊掛救出5受困者

    直升機成功吊掛救援。（屏東縣消防局提供）

    直升機成功吊掛救援。（屏東縣消防局提供）

    2023/05/21 11:03

    〔記者葉永騫／屏東報導〕飛龍瀑布溯溪團5名受困者上午在空勤直升機抵達後分成2梯次全數救出送往台東豐年機場，其中在上午8點19分成功吊掛1人送往台東豐年機場，接著加滿油後再度起飛在上午10點30分成功將其他4人吊掛救起再送往豐年機場，成功救回3男2女、共5人。

    現場傳2死正全力搜救3失蹤

    另外，發現有1人吊掛瀑布的崖壁 ，1人疑漂浮在溪中，疑似都已死亡，由於前往救援困難，已請專業人員前往救援，並全力搜索其他3名失蹤者，縣長周春米今天上午抵達現場表明，將全力救援搜尋。

    屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人自行組成的溯溪團，昨（20）日分成2隊進行溪降時，因大雨受困，其中一隊5人被大水沖走，今（21日）晨傳出2死3失蹤；其他5人則在飛龍瀑布的瀑頂上等待救援，今天清晨救難人員透過電話連絡上受困人員，但因為隘寮北溪支流的溪水仍然湍急，5人不敢冒然溯溪返回，除了屏東縣消防局已派員前往搜救，中華民國山難救助協會也投入約17人協調救援，將沿著稜線前往現場。

    屏東縣消防局表示，今天（21日）出動搜救人力35位警消、10位義消、4位溯溪教練，第一組搜救人員共計24警消、10位義消，前往5位受困者位置救援及並從下切點往飛龍瀑布沿岸搜尋其他4位失聯者，第二組搜救人員共計11人則從三地門大橋及谷川大橋往上游沿岸搜尋失聯者。

    據了解，5名失蹤者已經發現有1人在溪降時因為溪水暴漲，吊掛在瀑布的崖壁，由於沒有任何的活動跡象，懷疑已經死亡，另外直升機在空中搜索時也發現疑似有1個人飄浮在溪流中，情況不樂觀。

    縣長周春米表示，失蹤的人將會盡全力搜救，也提醒民眾上山要注意安全。

    直升機成功將5名受困於瀑頂的人員吊掛救出。（屏東縣消防局提供）

    直升機成功將5名受困於瀑頂的人員吊掛救出。（屏東縣消防局提供）

    縣長周春米前往指揮中心關切。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米前往指揮中心關切。（記者葉永騫攝）

    飛龍瀑布由多個瀑布組成，受困者在頂瀑的上方。（記者葉永騫攝）

    飛龍瀑布由多個瀑布組成，受困者在頂瀑的上方。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    飛龍瀑布5受困者已吊掛救出1人、4人待救
    2023/05/21 09:37

    飛龍瀑布5受困者已吊掛救出1人、4人待救
    獨家》飛龍瀑布5失蹤現場曝光！2小時152mm密集驚人暴雨
    2023/05/21 09:16

    獨家》飛龍瀑布5失蹤現場曝光！2小時152mm密集驚人暴雨
    屏東飛龍瀑布10人溯溪5被沖走5待援 直升機投入搜救
    2023/05/21 08:48

    屏東飛龍瀑布10人溯溪5被沖走5待援 直升機投入搜救
    屏東飛龍瀑布溯溪傳2死3失蹤 搜救人員清晨前往搶救
    2023/05/21 07:23

    屏東飛龍瀑布溯溪傳2死3失蹤 搜救人員清晨前往搶救
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播