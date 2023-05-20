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    轉貼前男友婚訊還加註「渣男」 前女友這下GG了

    黃姓女子轉貼前男友婚訊還加註「渣男」，違反個資法被判刑2月。示意圖。（記者翻攝）

    黃姓女子轉貼前男友婚訊還加註「渣男」，違反個資法被判刑2月。示意圖。（記者翻攝）

    2023/05/20 11:34

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓女子不滿前男友欠錢不還，兩人分手後沒多少就接到前男友結婚的消息，她把男友的婚訊PO在臉書，並加註「渣男」，黃男得知此事後超不爽報警提告；高雄地院審理時，黃女辯稱她是轉貼前男友新婚妻的臉書訊息，不算違反個資法，但法官認為，黃女轉貼的目的是為了讓前男友產生負面的社會評價，因此判她徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，2021年1月13日，黃姓女子從友人口中得知，前男友阿雄結婚，阿雄的新婚妻子賴女還在臉書上公開身分證及結婚證書；黃女從賴女的臉書截圖後，把阿雄的婚訊分享到個人臉書，並加註「渣男」，還爆氣寫下「謝謝你的不娶之恩！你老婆跟你真配啊！」「我當初眼睛一定瞎了！才會相信你配的上我！」等字句。

    阿雄得知此事後超不爽，直接到警報案提告；雄檢偵查時，檢察官認為黃女同時觸犯公然侮辱罪及個資法，從重依違反個資法起訴。

    高雄地院審理時，黃女坦承發文，但辯稱她是從賴女的「公開」訊息中轉發，不算違反個資法，但法官認為，黃女轉貼的目的是為了讓前男友產生負面的社會評價，逾越蒐集目的的必要範圍及正當性，因此依法判她徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

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