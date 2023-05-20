大雨來襲阿里山眠月線水瀑阻路 20名登山客受困警消救援

20名登山客昨前往阿里山林鐵支線眠月線時，受大雨形成的水瀑阻斷回程路途，警消救援協助脫困。（警方提供）

2023/05/20 09:43

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地區昨下起滂沱大雨，位於阿里山國家森林遊樂區內一葉蘭自然保留區的阿里山林業鐵路支線眠月線，在1號明隧道大崩塌處出現水瀑，20名登山客回程途中因此受困，經打110、119求救，嘉義縣警察局、消防局及阿里山林鐵及文化資產管理處派員救援，才順利協助20人脫困。

中央氣象局今天雖解除大雨特報，但氣象局預報，阿里山國家森林遊樂區今天氣溫約11度至18度，天氣為多雲短暫陣雨，或有下雷雨可能。

請繼續往下閱讀...

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，阿里山林鐵已停駛支線眠月線為開放山域，遊客都可事先申請、依照登山計畫自由前往，然而由於該條路線並非整建的設施或道路，尤其1號明隧道前大崩壁一旦下雨道路濕滑，雨水自石壁上沖刷而下恐形成水瀑，遊客就可能因此受困，建議遊客前往眠月線前應事先了解登行路線及氣候，考量自身體力再決定是否前往。

竹崎警分局阿里山派出所表示，20名登山遊客昨上午9點出發前往眠月線，回程途中，因大雨導致眠月線崩塌處形成水瀑，遊客體力也已不足，無法通過，随即報案請求協助。

警方獲報後，配合縣消阿里山分隊、阿里山林鐵及文資處監工區等單位前往救援，搜救隊伍抵達該崩塌處，先通過崩塌處找到這批登山客並安撫情緒，等20人身體及精神狀況穩定後，提供頭盔配戴防止遭落石擊中，引導通過崩塌處水瀑，再由林鐵人員駕駛鐵道簡易板車載送登山客返所，並提供玉米濃湯給遊客保暖，登山客身體狀況穩定後已自行開車返家。

警方先帶登山遊客返回派出所保暖。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法