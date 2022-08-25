阿里山眠月線雨瀑阻路 4登山客晚間脫困

阿里山林鐵眠月線大崩壁處今下午出現雨瀑，4名登山客受困，救援人員搶救中。（民眾提供）

2022/08/25 22:17

首次上稿 20:47

更新時間 22:17

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕阿里山國家森林遊樂區內的阿里山林業鐵路支線「眠月線」大崩壁處，今天下午因大雨形成雨瀑，3女1男登山客因此無法通過，受困山中，嘉義縣消防局下午接獲報案，於傍晚6點多派員趕往救援，會同嘉義縣警方、阿里山林鐵人員、義消等人引導4人脫困，晚間9點33分已抵達登山口。

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林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，下午6點28分接獲嘉義縣消防局通報，3女1男於眠月線大崩塌處因雨瀑受困，搜救人員已經前往救援，並遞送補給物資，林管處也派阿里山工作站黃姓技術士前往支援。

嘉義縣消防局今下午接獲民眾報案指稱，阿里山山區下午下大雨，阿里山林鐵眠月線第1號明隧道附近一處大崩塌出現瀑布，導致道路受阻隔、無法通行，由於雨勢還很大，無法強行通過，民眾就地待援，傍晚6點多雨勢較小，阿里山分隊出動5名搜救人員，會同2名義消、2名警察、2名阿里山林鐵人員到場。

縣消表示，4名登山客在眠月線回程途中，因在大崩壁處遇雨瀑而路途受阻，身體狀況良好、糧食飲水充足，阿里山分隊、第三大隊、林務局、警察局相關單位人員，抵達大崩壁處發現年約25歲及23歲兩名女性，意識清楚，無外傷，另於7號隧道發現1名年約31歲男性及1名年約23歲女性，無外傷，救援人員協助受困人員返程，9點33分返抵登山口，4人都拒絕送醫。

4名登山客因阿里山眠月線大崩壁現雨瀑而無法通行。（民眾提供）

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