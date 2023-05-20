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    5億高中生墜樓亡「頭沒破」 高大成揭疑點

    高大成表示，對於賴生墜樓疑案，建議調查是生前或死後墜樓，還是死後被棄屍路邊，解剖體內是否藥物。（記者蔡淑媛攝）

    高大成表示，對於賴生墜樓疑案，建議調查是生前或死後墜樓，還是死後被棄屍路邊，解剖體內是否藥物。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/20 08:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名擁有5億房地產的賴姓高三生，本月辦理同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親控訴遭謀財害命。法醫高大成直呼此事太離譜，認為賴生從10樓墜樓卻只有一隻手骨折、身體無明顯外傷，感到不可思議，被發現時一度被誤認是路倒，建議調查是生前或死後墜樓，還是死後被棄屍路邊，解剖體內是否有藥物。

    禮儀社描述當天賴生墜樓後，現場發現賴生外觀無明顯傷勢，頭部沒破裂、僅一隻手骨折，現場也無明顯血跡，感到奇怪，現場民眾報案一度通報是路倒。高認為，應確認當下是否有墜落聲響，因為從高樓墜落會產生巨大聲響，且一般會頭破血流，他甚至懷疑是否死後丟到路邊。

    高大成表示，死者遺體解剖必須確認傷勢、是否有藥物，依他的經驗，從10樓墜落沒看過頭沒破的案例，一般從5樓墜落會頭骨裂、8樓掉下則頭部破裂、12樓墜下會頭破腦漿併裂，但有時會例外，因此要看死亡時間點。

    對於家屬質疑嫌犯對賴生加工自殺墜樓，高大成說，要視現場有無打鬥痕跡，以及加工墜樓證據；要看死因為何，是否內臟或頭部破裂、顱內出血，以及有無吃藥；第三、也要確認墜樓位置，及其指紋、腳印或鞋印，瞭解是滑落還是跳落，瞭解墜樓的位置，靠近建物大多為滑落，距建物有段距離是跳落，更遠的是甩落，來判讀是否為墜樓。

    高大成也指，墜樓落地的姿勢也要判讀，滑落是因為失去平衡墜落，掉地後身體朝哪個方向都會出現；如果是跳落是背向建物或是仰躺面向，不會與建物平行，因此掉落地點距離建物與墜落方向、角度都要判讀，還有是臀部著地、手或腳著地，都可判斷是生前墜樓還是死後墜樓。

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