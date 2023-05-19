獨家》被配偶帶到「很少去的地方」「5億高中生」墜樓亡！欄杆有指紋啟疑竇

賴母出面控訴兒子疑被夏姓代書助理謀財害命，被騙同性結婚後從10樓墜樓身亡。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/19 23:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生本月4日上午，與夏姓男子到戶政所登記結婚，未料兩個小時後賴生自北屯區一棟大樓10樓墜樓身亡，經查，該處登記在夏男擔任代書的父親名下，夏男鮮少前往，卻在當天刻意載同賴生同往，且夏男稱案發時在洗澡不知情，不免啟人疑竇，而警方也在陽台欄杆採集到賴生的指紋等相關跡證，將進一步釐清墜樓原因。

由於賴生剛得到贈與市值約5億的房地產，賴母今天質疑兒子是遭夏謀財害命，4日當天近中午，賴生自北屯區一棟大樓10樓墜樓，因墜落過程曾碰到異物緩衝，因此墜地後並無四肢嚴重變形，或是頭部破裂大量出血等狀況，管理員發現大樓外趴在人行道上的賴生時，才會一度誤以為是有人「路倒」。

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經查，該棟大樓10樓的房子，登記在夏男擔任代書的父親名下，因做為置產投資目前並未出租，也未明顯仔細裝潢，就連夏男平日也鮮少到該屋居住，卻在當天約出賴生以機車載到戶政所登記結婚後，隨即載往該處，賴生又在此處墜樓身亡，不免啟人疑竇。

據了解，夏男應訊時說，當天和賴生完成結婚登記後，即騎車雙載到該處休息，他因騎了一上午機車全身都是汗，因此先到浴室洗澡前，就看到賴生在客廳拿了一罐啤酒獨飲，他心想可能是賴生最近家中有喪事，心情不佳，因此也沒多問就進浴室，未料洗完就不見賴生，隨後才驚知已墜樓。

警方在10樓屋內未發現打鬥痕跡，以及物品損壞情形，但在陽台欄杆上採集到賴生的指紋，檢方隔天相驗同時訊問死者家屬及夏男等人，因死者母親對該案提出諸多疑點，夏男訊後以30萬交保，而死者在5月12日進行解剖，將待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

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