為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》被配偶帶到「很少去的地方」「5億高中生」墜樓亡！欄杆有指紋啟疑竇

    賴母出面控訴兒子疑被夏姓代書助理謀財害命，被騙同性結婚後從10樓墜樓身亡。（記者蔡淑媛攝）

    賴母出面控訴兒子疑被夏姓代書助理謀財害命，被騙同性結婚後從10樓墜樓身亡。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/19 23:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生本月4日上午，與夏姓男子到戶政所登記結婚，未料兩個小時後賴生自北屯區一棟大樓10樓墜樓身亡，經查，該處登記在夏男擔任代書的父親名下，夏男鮮少前往，卻在當天刻意載同賴生同往，且夏男稱案發時在洗澡不知情，不免啟人疑竇，而警方也在陽台欄杆採集到賴生的指紋等相關跡證，將進一步釐清墜樓原因。

    由於賴生剛得到贈與市值約5億的房地產，賴母今天質疑兒子是遭夏謀財害命，4日當天近中午，賴生自北屯區一棟大樓10樓墜樓，因墜落過程曾碰到異物緩衝，因此墜地後並無四肢嚴重變形，或是頭部破裂大量出血等狀況，管理員發現大樓外趴在人行道上的賴生時，才會一度誤以為是有人「路倒」。

    經查，該棟大樓10樓的房子，登記在夏男擔任代書的父親名下，因做為置產投資目前並未出租，也未明顯仔細裝潢，就連夏男平日也鮮少到該屋居住，卻在當天約出賴生以機車載到戶政所登記結婚後，隨即載往該處，賴生又在此處墜樓身亡，不免啟人疑竇。

    據了解，夏男應訊時說，當天和賴生完成結婚登記後，即騎車雙載到該處休息，他因騎了一上午機車全身都是汗，因此先到浴室洗澡前，就看到賴生在客廳拿了一罐啤酒獨飲，他心想可能是賴生最近家中有喪事，心情不佳，因此也沒多問就進浴室，未料洗完就不見賴生，隨後才驚知已墜樓。

    警方在10樓屋內未發現打鬥痕跡，以及物品損壞情形，但在陽台欄杆上採集到賴生的指紋，檢方隔天相驗同時訊問死者家屬及夏男等人，因死者母親對該案提出諸多疑點，夏男訊後以30萬交保，而死者在5月12日進行解剖，將待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5億高中生的阿公變爸爸、同性夫變未亡人 財產繼承一次看清
    2023/05/19 23:00

    5億高中生的阿公變爸爸、同性夫變未亡人 財產繼承一次看清
    高三生擁上億房產墜樓 禮儀社稱遺體無明顯血跡
    2023/05/19 21:52

    高三生擁上億房產墜樓 禮儀社稱遺體無明顯血跡

    升息末端雙收益組合
    5億高中生墜樓亡 母控辦理財產過戶代書之子騙同婚
    2023/05/19 19:56

    5億高中生墜樓亡 母控辦理財產過戶代書之子騙同婚
    獨家》驚人巧合！5億高中生墜樓亡 前一天「阿公」才出殯火化
    2023/05/19 19:23

    獨家》驚人巧合！5億高中生墜樓亡 前一天「阿公」才出殯火化
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播