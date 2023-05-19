竹縣峨眉村長3萬買10票 被判當選無效

竹縣峨眉村長3萬買10票，被新竹地院判當選無效。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/19 16:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉中盛村長候選人姜信鈞去年選舉時，分別以1萬5千元代價，向兩家人賄選買10票，事後被檢方查獲判刑2年，新竹檢方再提當選無效之訴，新竹地院民事庭判准。

檢方指控，姜信鈞為去年新竹縣峨眉鄉中盛村長候選人，其為求順利當選，先於去年11月25日下午6點多前往姜姓村民住處，請託協助買票，並當場交付1萬5千元現金。事後又將這筆錢轉交彭姓村民，委由彭男轉交賄款給家中具有投票權之人。姜信鈞當天又拿1萬5千元給另名姜姓村民，買其家中5票，事後彭男等人均坦承受賄。

請繼續往下閱讀...

檢方表示，姜信鈞曾擔任中盛村村長，前與蔡金英競選失利僅得票236票，卻在本次以得票302票勝過蔡金英得票240票，應認該選區應尚有未被查獲者，隱藏其中，有相當人數之選民受其賄選行為所左右，姜信鈞所主導之行賄行為，客觀上足以影響選舉結果。為此依公職人員選舉罷免法規定提起當選無效之訴。

姜信鈞則表示，對檢方的聲明及事實理由均無意見，對檢察官起訴書記載的內容也沒有意見，他都承認。

刑事部分，姜信鈞因賄選罪被新竹地院判刑2年，褫奪公權2年。扣案賄賂3萬元沒收。緩刑5年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付30萬元。民庭法官認為檢方起訴請求判決姜信鈞村長當選無效，為有理由，應予准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法