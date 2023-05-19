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    im.B詐欺案由北檢統籌偵辦後... 今1天湧入36份告訴狀

    im.B詐欺案北區自救會陳姓被害人，今代表36名被害人向台北地檢署按鈴提告。（記者錢利忠攝）

    im.B詐欺案北區自救會陳姓被害人，今代表36名被害人向台北地檢署按鈴提告。（記者錢利忠攝）

    2023/05/19 16:14

    〔記者錢利忠／台北報導〕台灣金隆科技公司成立的P2P「im.B借貸媒合平台」，盜用資深媒體人盛竹如的照片做宣傳，吸引上萬人掏錢投資，吸金超過25億元；高等檢察署檢察長張斗輝考量此案被害者眾多，財損極大，召開「查緝im.B借貸媒合平台涉及詐欺等案件」研商會議後，決議由台北地檢署嚴偵速辦；陳姓被害人今即代表36名被害人向台北地檢署按鈴提告。

    自救會陳姓發起人今表示，準備了36份告訴狀，包含告訴資料、金流資料及受害人完整對話紀錄，目前北、中、南的受害者已串聯超過100人，目前已整合4個群組，加總大約有4000多名被害人，損失金額合計約2億多元。

    自救會也提出3大訴求：第1、希望政府能重視此詐騙案，台灣的詐騙集團太猖狂，所有被害人都匯錢到銀行，請問金管會沒有責任嗎？第2、im.B的業務都聲稱不知道、不知情、自己也投資很多，請問此案僅是主嫌曾國緯一人所為嗎？這次也將對im.B所有的業務員提告；第3、很多受害人是因資深媒體人盛竹如而投資，請問他沒有責任嗎？希望大家幫受害人討公道。

    本月4日，張斗輝邀集北檢檢察長鄭銘謙、桃園地檢署檢察長俞秀端、北檢及桃檢承辦「im.B借貸媒合平台」案的主任檢察官，以及協辦的刑事警察局第七偵查大隊、調查局北部地區機動工作站等單位，召開研商會議，會中決議，未來此案相關被害人將由北檢主責承辦，並由北檢指揮刑事局偵七隊、調查局北機站擴大偵辦。

    高檢署指出，該平台犯罪多年，受害者人數眾多，財損極其鉅大，案件分別繫屬於北檢、桃檢及其他地檢署，為能統合檢察及警調團隊，協調查緝分工，全面發揮偵查效能，建立順暢報案流程，以嚴懲不法並積極查扣不法所得，填補民眾財產損失。

    im.B詐欺案北區自救會陳姓被害人，今代表36名被害人向台北地檢署按鈴提告。（記者錢利忠攝）

    im.B詐欺案北區自救會陳姓被害人，今代表36名被害人向台北地檢署按鈴提告。（記者錢利忠攝）

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