補教師「打贏給獎金」叫2童互搧耳光 法院判決曝光

李姓補教師要2名學童互搧耳光，事後被檢方依教唆傷害罪嫌起訴；士院考量李男任罪，依法判拘役55日，得易科罰金5萬5千元。（資料照）

2023/05/19 16:36

〔記者溫于德／台北報導〕新北市汐止區一家英語補習班42歲李姓男老師，去年3月處理兩名小六男童推擠糾紛時，竟下令他們互搧耳光，還提供10元獎勵贏家，同時要其他學童錄影拍下，檢方依教唆傷害罪嫌起訴李男。士林地院考量李男承認犯行，依成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪判拘役55日，得易科罰金5萬5千元；可上訴。

起訴指，去年3月11日晚間8時許，李姓老師見兩名男童爭吵，調停未果後要兩人互打巴掌直到一方認輸為止，甚至提供10元獎勵贏家。過程中，李男還面帶微笑表示：「有氣勢喔」、「手要小心喔，不要打耳多」、「如果犯規要打兩下喔」。

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後來是其中一名男童的父親發現兒子臉頰瘀青，追問得知是李姓老師命令同學互摑巴掌，還找同學錄影，怒不可遏，帶孩子去驗傷，並找新北市議員張錦豪陳情揭露，報警控告李姓老師強制等罪，替兒子討公道。

李姓老師供稱，兩名男童上課爭吵說要單挑，他才提議用打巴掌方式解決，事先已取得兩人同意。

互打巴掌的一名男童作證說，李姓老師當時說兩人面對面站好剪刀石頭布，贏的人可以先打巴掌，兩人原本都拒絕，但李姓老師說他想看，「一直言語刺激我們，就是激將法」；另名男童強調：「我有說不要」，李姓老師卻回他：「真男人都這樣解決事情」，他才同意。但兩名男童都說李姓老師沒有以強暴、脅迫方式，強制進行巴掌比賽。

士檢認為，李姓老師雖教唆兩名男童以互打巴掌方式解決紛爭，但未以強迫方式進行，也未構成「凌虐」，不過他同時涉嫌教唆傷害、以強暴犯公然侮辱等兩罪嫌，從重依教唆傷害罪嫌起訴。

士院指出，李男身為補習班老師，見學童發生糾紛卻以暴力方式排解，但審酌李男承認犯行，依成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪判拘役55日，得易科罰金5萬5千元。

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