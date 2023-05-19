為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹聯幫靜安會搞「生基位」詐騙 9名被害人遭騙走4000萬元

    靜安會松山分會分會長夏尉瀧。（記者鄭景議翻攝）

    靜安會松山分會分會長夏尉瀧。（記者鄭景議翻攝）

    2023/05/19 16:32

    〔記者鄭景議／台北報導〕近日因宜蘭礁溪春酒浮上檯面的竹聯幫「神秘部隊」靜安會，其松山分會分會長夏尉瀧，對外宣稱放入活人指甲、頭髮和八字等的「生基位」可改運，再以生基位投資須購買「周邊產品」進行詐騙，有9人受害損失金額合計達4000萬元，其中一名施姓老婦買了20幾組周邊商品遭騙走2000萬元，刑事局偵查第四大隊警方今年2月收網，逮捕夏嫌在內10人，依詐欺等罪嫌法辦。

    生基位外型類似骨灰罈，不同處在於生基位是放入活人的指甲、頭髮和八字等，再透過開運五寶、生基寶盒等，達到改運功效，近年因為靈骨塔詐騙早被大眾所知，不少詐騙集團改以生基位誘騙被害人，成為近年新興詐騙手法。

    警方調查，32歲夏尉瀧江湖綽號「夏安」，去年2月起透過電話向多名被害人表示，可以免費取得生基位，但若要以生基位投資，還須購買「周邊產品」，例如生基罐、蓋板、開運五寶，不少被害人受騙上當，其中施姓老婦一次購買25組，遭騙走2000多萬元。

    「夏安」手段兇殘，在不少被害人發現上當報警後，要求其中一名小弟頂罪，小弟不從還試圖捲款潛逃，被夏嫌發現後強押至北市中山區某處大樓，持掃刀、鋁棒虐打，並拘禁要求小弟拿錢出來，小弟趁隙逃離後被警方逮捕，該案才曝光。

    刑事局偵查第四大隊接獲情資，與新北市政府警察局刑事警察大隊、台北市政府警察局中山分局、文山第二分局、刑事警察大隊等單位共組專案小組，利用靜安會2月到宜蘭礁溪辦春酒，隔天收網逮「夏安」在內9人，並查扣改造手槍1枝、子彈5發、掃刀、鋁棒、現金贓款56萬6000元等贓證物，全案依詐欺、組織、妨害自由、傷害及槍砲罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹聯幫靜安會成員押人拘禁恐嚇取財 警方逮6人送辦
    2023/03/24 10:57

    竹聯幫靜安會成員押人拘禁恐嚇取財 警方逮6人送辦
    獨家》竹聯幫神秘部隊春酒 「靜安會」浮出水面
    2023/02/15 17:05

    獨家》竹聯幫神秘部隊春酒 「靜安會」浮出水面

    升息末端雙收益組合
    刑事局破獲竹聯幫神秘組織靜安會 政院前飆車害死人屁孩也在內
    2022/12/06 15:22

    刑事局破獲竹聯幫神秘組織靜安會 政院前飆車害死人屁孩也在內
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播