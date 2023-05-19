竹聯幫靜安會搞「生基位」詐騙 9名被害人遭騙走4000萬元

靜安會松山分會分會長夏尉瀧。（記者鄭景議翻攝）

2023/05/19 16:32

〔記者鄭景議／台北報導〕近日因宜蘭礁溪春酒浮上檯面的竹聯幫「神秘部隊」靜安會，其松山分會分會長夏尉瀧，對外宣稱放入活人指甲、頭髮和八字等的「生基位」可改運，再以生基位投資須購買「周邊產品」進行詐騙，有9人受害損失金額合計達4000萬元，其中一名施姓老婦買了20幾組周邊商品遭騙走2000萬元，刑事局偵查第四大隊警方今年2月收網，逮捕夏嫌在內10人，依詐欺等罪嫌法辦。

生基位外型類似骨灰罈，不同處在於生基位是放入活人的指甲、頭髮和八字等，再透過開運五寶、生基寶盒等，達到改運功效，近年因為靈骨塔詐騙早被大眾所知，不少詐騙集團改以生基位誘騙被害人，成為近年新興詐騙手法。

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警方調查，32歲夏尉瀧江湖綽號「夏安」，去年2月起透過電話向多名被害人表示，可以免費取得生基位，但若要以生基位投資，還須購買「周邊產品」，例如生基罐、蓋板、開運五寶，不少被害人受騙上當，其中施姓老婦一次購買25組，遭騙走2000多萬元。

「夏安」手段兇殘，在不少被害人發現上當報警後，要求其中一名小弟頂罪，小弟不從還試圖捲款潛逃，被夏嫌發現後強押至北市中山區某處大樓，持掃刀、鋁棒虐打，並拘禁要求小弟拿錢出來，小弟趁隙逃離後被警方逮捕，該案才曝光。

刑事局偵查第四大隊接獲情資，與新北市政府警察局刑事警察大隊、台北市政府警察局中山分局、文山第二分局、刑事警察大隊等單位共組專案小組，利用靜安會2月到宜蘭礁溪辦春酒，隔天收網逮「夏安」在內9人，並查扣改造手槍1枝、子彈5發、掃刀、鋁棒、現金贓款56萬6000元等贓證物，全案依詐欺、組織、妨害自由、傷害及槍砲罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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