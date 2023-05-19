追求遭拒竟擄殺屏東通訊行女店長 嫌犯黃東明判無期定讞

最高法院駁回檢辯上訴，黃東明無期徒刑定讞。（資料照）

2023/05/19 11:19

〔記者張文川／台北報導〕屏東男子黃東明前年4月因追求通訊行曾姓女店長不成，竟製造假車禍撞傷曾女，再將滿身傷昏迷的曾女擄至空屋綑綁4小時，任由她傷重而亡，屏東地院一審認為無永久隔離的必要，將他判處無期徒刑，檢方認為他手段殘忍，上訴要求改判死刑，高等法院高雄分院今年2月宣判仍維持無期徒刑；最高法院駁回檢辯上訴，無期徒刑定讞。

判決書指出，56歲黃東明2021年2月前往屏東市一家通訊店繳電話費，對29歲曾姓女店員心生愛慕，多次藉故邀約被婉拒，曾女曾不堪騷擾而報警。

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同年4月2日，黃向朋友借轎車，在車上預藏童軍繩、腳銬等工具，尾隨騎機車下班的曾女，在萬丹鄉1號橋從後方衝撞曾女機車後，將頭部受重創昏迷的曾女，載往空屋綑綁在樓梯扶手上，4個小時後曾女傷重死亡。

一審屏東地院認為，黃東明已56歲，無期徒刑須執行逾25年始得假釋，屆時已年逾8旬，再犯危險性明顯降低，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

死者家屬與屏檢不服，上訴指出，曾女遭黃男開車猛力撞擊，致多處骨折及撕裂傷，又被拘禁空屋斷絕生機，在極度痛苦中流逝生命，黃男視人命為草芥，犯後又毫無悔悟，泯滅人性，要求改判死刑。

高雄高分院今年2月24日採視訊宣判，黃嫌因病住院，未在螢幕前現身聆判，審判長宣判駁回上訴，維持無期徒刑。

最高法院認為二審判決認定無違誤，量刑也妥適，駁回雙方上訴，全案定讞。

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