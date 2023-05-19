台11線台東小馬段區間測速6月開拍勸導 9月開罰

台11線成功鎮小馬路段將實施區間測速。（記者黃明堂攝）

2023/05/19 09:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海岸公路台11線小馬路段區間測速實施時程明朗化，將於6月起開拍，但到8月為宣導期，9月起開罰。因民眾對限速50公里相當反感，縣警察局長陳錦坤允向公路單位公路總局反映，並請警政署與交通部協調。

成功鎮小馬段台11線126.8到130.8公里處，全長約4公里，曾有3年內車禍釀成8人死亡的紀錄，警方歸因於超速，因此實施區間測速。縣議員許進榮說，民眾最不能接受的是速限訂在50公里，這種龜速一定會造成東海岸塞車，特別是連續假期時動彈不得，況且，駕駛人若在此處塞在車陣，一旦脫離測速路段，恐會爭相加速超車，反而造成更多事故。政府普發現金6千元，以這種速限，恐將都被政府收回現金。

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許進榮說，交通事故不應盡歸責於超速，道路設計不良才是主因，此路段彎道不良，兩旁路樹遮蔽視線及造成陰暗，都不利行車，公路單位應就此先行改善才對。

警察局長陳錦坤說，在道路未改善前，仍會實施區間測速，速限50公里是公路總局制訂的，縣警局會行文給公路單位反映民意，也會請警政署向交通部協調。目前的時程是從6月到8月進行3個月的宣導期，9月起正式實施。

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