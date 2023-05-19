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    放瓦斯桶「搞軌」釀自強號撞上！男嫌犯後變裝 落網被收押

    本月2日瓦斯鋼瓶落軌，自強號撞上。（民眾提供）

    本月2日瓦斯鋼瓶落軌，自強號撞上。（民眾提供）

    2023/05/19 09:15

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台鐵自強號272車次，2日清晨行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置於鐵軌上的1只瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂、緊急停駛，共影響當日7列班次，累積延誤151分，約840名旅客受到影響。案經鐵路警察偵辦，逮獲犯嫌陳姓男子「搞軌」，苗栗地檢署聲請羈押，苗栗地方法院裁定收押禁見。

    2日台鐵自強號撞瓦斯桶意外，雖未造成人員傷亡，但鐵路警察局長廖恆裕相當重視，指示鐵路警察局刑事警察大隊及台中分局成立專案小組調查，並協請苗栗、新竹地方友軍警察單位調閱竹南、頭份、新竹市地區多支監視器，鎖定一名男性涉有重嫌。

    警方調查，該名男性犯嫌於當天凌晨2點多，騎腳踏車載運一桶重約4公斤之瓦斯鋼瓶，由邊坡上搬運至台鐵軌道正中間，且他於犯案後還到竹南火車站附近夾娃娃機店內拿取預藏衣褲，特意換裝，企圖混淆警方偵辦方向。

    經鐵警專案人員多日查訪新竹、竹南等地後，掌握該名男性為苗栗縣陳姓男子，報請苗栗地檢署指揮偵辦，於17日順利將陳男拘捕到案，並依法查扣犯案時腳踏車、犯案時及犯案後變裝之衣物、褲子、拖鞋等證物。

    鐵警台中分局訊後，將陳男依公共危險罪移送苗栗地檢署，地檢署聲請羈押，獲苗栗地方法院裁定收押禁見。

    鐵路警察局呼籲，列車軌道、線路不得投、排石塊或放置物品，影響列車安全行駛，將依公共危險罪偵辦，鐵路警察本於 維護鐵道安全之職責，決心查緝到案，請民眾切勿觸法。

    陳男於當天凌晨2點多，騎腳踏車載運一桶重約4公斤之瓦斯鋼瓶，由邊坡上搬運至台鐵軌道正中間，且他於犯案後還到竹南火車站附近夾娃娃機店內拿取預藏衣褲，特意換裝，企圖混淆警方偵辦方向。（警方提供）

    陳男於當天凌晨2點多，騎腳踏車載運一桶重約4公斤之瓦斯鋼瓶，由邊坡上搬運至台鐵軌道正中間，且他於犯案後還到竹南火車站附近夾娃娃機店內拿取預藏衣褲，特意換裝，企圖混淆警方偵辦方向。（警方提供）

    陳男於當天凌晨2點多，騎腳踏車載運一桶重約4公斤之瓦斯鋼瓶，由邊坡上搬運至台鐵軌道正中間，且他於犯案後還到竹南火車站附近夾娃娃機店內拿取預藏衣褲，特意換裝，企圖混淆警方偵辦方向。（警方提供）

    陳男於當天凌晨2點多，騎腳踏車載運一桶重約4公斤之瓦斯鋼瓶，由邊坡上搬運至台鐵軌道正中間，且他於犯案後還到竹南火車站附近夾娃娃機店內拿取預藏衣褲，特意換裝，企圖混淆警方偵辦方向。（警方提供）

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