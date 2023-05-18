假裝潢真穿牆！ 大盜租屋搜刮銀樓200萬金飾

穿牆大盜鎖定新北市蘆洲鬧區一間銀樓犯案，假裝潢真穿牆偷竊，一夜之間偷光整個銀樓。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/18 21:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一間銀樓驚傳遭穿牆大盜鎖定，租下銀樓隔壁透天厝店面假裝潢真穿牆，趁凌晨破牆而入，搜刮店內300餘件、市值200餘萬金飾，當鋪老闆蔡姓婦人隔天早上開店，赫見整間老本遭洗劫報案，警方鎖定蔡姓慣竊涉案，全力拘提他到案，追回遭竊大批金飾。

據了解，新北蘆洲中山二路一間銀樓負責人蔡女17日上午倉皇報案，指稱她的銀樓遭穿牆大盜侵入，蔡女怒指，上週某天她聽到嫌犯在隔壁鑿牆，還打破共用牆，她質問嫌犯，對方辯稱裝設大型保險庫，打消她的疑慮，但直到案發日上午開店，赫見整間金飾遭偷光，直呼竊嫌預謀犯案。

請繼續往下閱讀...

據了解，蔡姓慣竊5月初發現案發銀樓旁的一棟透天厝店面招租，跟房東協調先付1萬元訂金，等到裝潢完成再簽約，開始進駐裝潢，還在門口貼上錯字連篇的公告，指稱「裝潢為準備營業前之作業，於5月4日進行到5月31日，若期間聲響影響您生活作息，請多包涵」，以假裝潢公告，取信隔壁銀樓及鄰居，掩飾鑿牆聲響。

警方研判，蔡嫌鑿牆時因被銀樓老闆發現，他擔心銀樓加強防護，加上以電鑽鑿牆的工期提前，決定提前下手；警方勘驗犯案現場，發現歹徒為犯案，鑿出2個90乘90公分、200乘90公分大小2個開口，以電鑽施工逐日削薄牆壁，等到犯案當晚，便一次鑿破，進入大肆搜刮，監視器畫面中，穿著背心的蔡嫌在店內搜刮3個多小時，連輕量金飾都不放過，犯案時如入無人之境

蔡姓大盜租下緊鄰銀樓的透天厝空屋假裝潢、真穿牆，還張貼公告取信銀樓業者、鄰居，掩飾鑿牆巨響。（記者吳仁捷翻攝）

穿牆大盜鎖定新北市蘆洲鬧區一間銀樓犯案，假裝潢真穿牆偷竊，一夜之間偷光整個銀樓。（記者吳仁捷翻攝）

穿牆大盜鎖定新北市蘆洲鬧區一間銀樓犯案，假裝潢真穿牆偷竊，一夜之間偷光整個銀樓。（記者吳仁捷翻攝）

穿牆大盜鎖定新北市蘆洲鬧區一間銀樓犯案，假裝潢真穿牆偷竊，一夜之間偷光整個銀樓。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法