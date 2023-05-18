南投菜農槍殺2人自戕案 凸顯非原住民原鄉務農問題

鐘男向仁愛鄉力行村原住民地主承租土地種高麗菜。（記者佟振國攝）

2023/05/18 20:08

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疑土地糾紛！南投菜農工寮內槍殺2人 逃逸輕生

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉力行村疑似農民租地糾紛憤而開槍殺人，震驚社會，警方調查，2名林姓死者與行凶後自戕的鐘男均非仁愛鄉原住民，但長期在原鄉務農，由於非原住民無法取得原住民保留地耕作，一般採私下協議承租耕作，但也常衍生土地爭議、訴訟，沒想到這次竟鬧出人命。

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按原住民保留地使用相關規範，原住民在取得原住民保留地所有權後，除政府指定之特定用途，其移轉承受人以戶籍謄本註記係原住民為限，不得移轉給非原住民，因此長期以來在原鄉務農的非原住民，只能透過私下協議承租方式耕作。

據農民表示，早期常以口頭協議承租土地，支付租金，但保留地因為買賣、繼承後，新的地主不認原先協議而引發糾紛、訴訟，但往往都是承租土地的農民吃虧，現在雖有訂定承租契約，但權益也是難以保障。

據了解，該案的3人都不是原住民，鐘男雖在仁愛鄉務農逾30年，還是得向部落原住民，以5年、22萬元代價承租4、5分地種菜，也疑似將部分土地轉租給2位林姓菜農，由於土地租約將在今年6月屆滿，鐘與地主須再另訂租約，可能藉此欲將轉租的土地收回，但對方不願配合而產生糾紛，沒想到因此鬧出人命。

發生命案工寮旁就是高麗菜園，車上還有供蔬菜生長的肥料。（記者佟振國攝）

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