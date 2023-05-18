南投仁愛鄉兇殺命案！菜農爆糾紛 男槍殺2人後畏罪自殺

仁愛鄉力行村望洋部落昨晚發生命案，望洋派出所獲報，陸續發現3名死者。（資料照）

2023/05/18 08:17

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉力行村望洋部落，昨夜驚傳兇殺命案，長年在部落種植蔬菜的鐘姓男子，疑似與2農民發生糾紛，在部落產業道路的一處工寮附近，持霰彈槍將2人射殺後逃逸，案發不久警方也在距離命案現場不到1公里處發現鐘男也畏罪持槍自戕身亡，今由檢警相驗並持續釐清命案相關案情。

據了解，鐘姓男子受僱雲林縣的種菜業者，長期在仁愛鄉力行村望洋部落種植高冷蔬菜，昨晚約6點，業者突接獲鐘男的電話，表示自己因故持槍殺了2個人，現在心情非常不好，也很抱歉以後無法再幫老闆種菜了，話中也透露尋短念頭，隨即掛斷電話。

請繼續往下閱讀...

業者十分震驚，趕緊向仁愛分局望洋派出所報案，警方獲報展開搜尋，果真在部落一處產業道路工寮附近，發現2名男子陳屍當場，身體多處中彈，也證實鐘男的話屬實，警方持續搜尋，不久也在距命案現場不到1公里處發現鐘男，同樣中彈身亡，身邊也遺留作案的槍枝。

警方漏夜進行偵辦，目前已確認鐘男及1名死者身分，另1死者身分還待查證確認，3人疑似因土地租用等問題產生嫌隙，詳細原因由警方進一步調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

純樸的仁愛鄉力行村望洋部落昨晚發生兇殺命案，震驚地方。（資料照）

仁愛鄉力行村望洋部落昨晚驚傳菜農糾紛，1人持槍射殺2人後疑畏罪自殺。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法