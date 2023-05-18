為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南投仁愛鄉兇殺命案！菜農爆糾紛 男槍殺2人後畏罪自殺

    仁愛鄉力行村望洋部落昨晚發生命案，望洋派出所獲報，陸續發現3名死者。（資料照）

    仁愛鄉力行村望洋部落昨晚發生命案，望洋派出所獲報，陸續發現3名死者。（資料照）

    2023/05/18 08:17

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉力行村望洋部落，昨夜驚傳兇殺命案，長年在部落種植蔬菜的鐘姓男子，疑似與2農民發生糾紛，在部落產業道路的一處工寮附近，持霰彈槍將2人射殺後逃逸，案發不久警方也在距離命案現場不到1公里處發現鐘男也畏罪持槍自戕身亡，今由檢警相驗並持續釐清命案相關案情。

    據了解，鐘姓男子受僱雲林縣的種菜業者，長期在仁愛鄉力行村望洋部落種植高冷蔬菜，昨晚約6點，業者突接獲鐘男的電話，表示自己因故持槍殺了2個人，現在心情非常不好，也很抱歉以後無法再幫老闆種菜了，話中也透露尋短念頭，隨即掛斷電話。

    業者十分震驚，趕緊向仁愛分局望洋派出所報案，警方獲報展開搜尋，果真在部落一處產業道路工寮附近，發現2名男子陳屍當場，身體多處中彈，也證實鐘男的話屬實，警方持續搜尋，不久也在距命案現場不到1公里處發現鐘男，同樣中彈身亡，身邊也遺留作案的槍枝。

    警方漏夜進行偵辦，目前已確認鐘男及1名死者身分，另1死者身分還待查證確認，3人疑似因土地租用等問題產生嫌隙，詳細原因由警方進一步調查釐清。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    純樸的仁愛鄉力行村望洋部落昨晚發生兇殺命案，震驚地方。（資料照）

    純樸的仁愛鄉力行村望洋部落昨晚發生兇殺命案，震驚地方。（資料照）

    仁愛鄉力行村望洋部落昨晚驚傳菜農糾紛，1人持槍射殺2人後疑畏罪自殺。（資料照）

    仁愛鄉力行村望洋部落昨晚驚傳菜農糾紛，1人持槍射殺2人後疑畏罪自殺。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    顧客隨地尿尿爆衝突！美速食店員竟遭12歲少年掏槍轟死
    2023/05/18 00:08

    顧客隨地尿尿爆衝突！美速食店員竟遭12歲少年掏槍轟死
    男遭槍殺棄屍五股山區！愛子生日失聯 母報案尋獲冰冷遺體
    2023/05/10 20:35

    男遭槍殺棄屍五股山區！愛子生日失聯 母報案尋獲冰冷遺體

    靠中醫「花草茶」絕對瘦 百人月甩10KG
    大年初二借錢不成開槍殺人一槍斃命 死者解剖胸部大出血致命
    2021/02/17 19:36

    大年初二借錢不成開槍殺人一槍斃命 死者解剖胸部大出血致命
    曾犯下擄富商勒索 狠男罹癌開槍射殺鄰居被起訴
    2019/04/17 12:21

    曾犯下擄富商勒索 狠男罹癌開槍射殺鄰居被起訴

    高雄鎮南宮仙公廟文昌文化藝術季 頒獎表揚20校508位學生
    走錯公寓擊斃無辜黑人 女警殺人過程全曝光
    2018/09/11 10:28

    走錯公寓擊斃無辜黑人 女警殺人過程全曝光
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播