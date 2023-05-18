中廣申請解凍律師費被黨產會駁回 興訟敗訴確定

中廣公司被認定為國民黨的附隨組織，並禁止處分不得取得財產，中廣申請解凍財產以支付律師費，遭黨產會駁回而興訟，最高行政法院今判中廣敗訴確定。（記者楊國文攝）

2023/05/18 19:54

〔記者楊國文／台北報導〕中國廣播公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織並禁止處分不當取得財產，中廣4年前2度向黨產會申請解凍要支付律師費用共176萬多元，但遭黨產會駁回，中廣不服興訟，台北高等行政院判決中廣敗訴，上訴後，最高行政法院認定北高行判決無誤，今仍駁回上訴，全案確定。

最高行判決指出，依黨產條例第5條、第9條及施行細則第5條等規定，認定中廣為國民黨的附隨組織，中廣財產中，有部分為不當取得，或應移轉為中華民國所有，或應追徵其價額，除黨費等一般收入外，均推定為不當取得的產，除法定例外情形外，原則上禁止處分。

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最高行指出，中廣屬營利事業，已艱相當營利所得，且先前已獲得黨產會同意得不須申請許可，逕行使用5個帳戶內共新台幣2億3636萬多元及美金5萬8674元的資金，有資力足以支付律師費用。

最高行審理認為，北高行判決中，已就中廣函報律師費不符黨產條例第9條第1項但書及許可辦法第2、3條等規定情形，詳述其事實上及法律上的判斷理由，並無違誤，因此判決駁回中廣上訴案確定。

中廣是函報黨產會，稱欲支付律師費用新台幣168萬餘元，另就中廣與交通部間返還不當得利事件支付律師酬金6萬元，向黨產會申請以「例外」情形請求黨產會准予動用財產支付律師費用。不過，黨產會審核後駁回，中廣不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，中廣與交通部間等訴訟，出於維護自身權益，中廣支出相關律師費用與增進公共利益無關。

中廣申請以「依法推定為不當取得之財產」支出律師費用，與黨產條例相關規定不符，黨產會駁回申請，並無違誤，判中廣敗訴。

中廣不服，提起上訴，最高行政法院今駁回上訴確定。

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