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    中廣擅售國有土地 判賠交通部9201萬

    北院認定中廣無權占有國有土地並出售，判賠交通部9201萬多元。（資料照）

    北院認定中廣無權占有國有土地並出售，判賠交通部9201萬多元。（資料照）

    2022/08/26 19:44

    〔記者溫于德／台北報導〕「扁」執政期間，交通部曾提起民事訴訟，要求中國廣播公司將新北市板橋、八里共24筆土地的所有權，移轉國有，已獲勝訴確定。交通部6年前再持勝訴判決，主張中廣擅自出售其中3筆土地，提告要求返還不當得利；台北地院認定中廣確實無權占有土地並出售，週四判賠交通部9201萬多元，可上訴。

    交通部主張，中廣1981年將板橋其中3筆土地的管理機關變更為自己，1985年後再透過「作價轉帳」方式，將所有權移轉到自己名下，經提告，法院先前已判決中廣須將土地移轉國有確定，中廣卻仍於2002年、2003年將其中2筆板橋土地出售第三人。

    交通部也指，中廣1971、1975年透過徵收、分割轉載方式，將八里土地的所有權移轉到自己名下，前案同樣認定為國有，中廣卻於2004年出售其中1筆土地。

    交通部強調，中廣並非土地所有權人，無權處分或出售國有土地，而交通部身為管理機關，根據民法規定可對中廣提告求償，故要求返還不當得利2億2907萬多元。

    中廣解釋，前案確定判決的效力，無法及於已經出售的板橋、八里土地，且板橋土地是當年政府為了抵付推廣補助經費而作價轉讓，中廣擁有土地所有權；至於八里土地則是中廣為了建設八里發射站，自行購買，否認賠償責任。

    北院根據前案確定判決認為，本案所指三筆土地均為國有，中廣沒有土地所有權，中廣卻出售國有地得利，故確實應負起返還不當得利責任。

    北院審酌中廣當年出售板橋2筆土地分別獲得3610萬元、5586萬元，加上交通部就中廣出售八里土地部分求償5萬多元，判中廣應賠償交通部9201萬多元。

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