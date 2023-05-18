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    高齡及身障受刑人日增 竹監備輪椅、復健器材顧健康需求

    高齡及身障受刑人日增，新竹監獄有提供輪椅及復健設備維持其健康醫療需求。（記者洪美秀翻攝）

    高齡及身障受刑人日增，新竹監獄有提供輪椅及復健設備維持其健康醫療需求。（記者洪美秀翻攝）

    2023/05/18 18:15

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹監獄表示，台灣人口高齡化，各監獄受刑人也出現高齡老化跡象及身障收容人增加趨勢，已為高齡收容人及身障收容人準備輪椅、復健設備，並提供醫療照護及團體輔導課程，包括增建斜坡道、升降電梯、盥洗室扶手、洗澡椅及坐式馬桶等無障礙設施，還設置電動健步機、肩部復健機、胸推機等復健器材，以維持健康醫療需求。

    新竹監獄指出，目前監所內收容的受刑人有1837人，法務部法定收容數為1674人，超收比例約8.9%。依據統計目前有124名60歲以上的高齡收容人，同時有72名身心障礙者，其中有5人需坐輪椅，而456人有慢性病，監所已針對高齡及身障收容人執行各項處遇及心理健康計畫。

    包括已提供醫療照護，規劃6次「基礎團體課程」及2系列「進階小團體輔導課程」，並安排心理師、家庭醫學科醫師及職能治療師等輔導，讓高齡受刑人也能有家庭支持活動，促進其身體及心理健康和社會參與。

    針對身心障礙收容人，也依收容人身心障礙情形提供醫療照護、安排具照護服務員證照的看護收容人給予必要生活協助。同時也增建斜坡道、升降電梯、盥洗室扶手、洗澡椅及坐式馬桶等無障礙設施，並置有電動健步機、肩部復健機、胸推機等各式復健器材；透過各項處遇措施合理調整，協助身心障礙收容人。

    高齡及身障受刑人日增，新竹監獄有提供輪椅及升降梯和各種復健設備維持其健康醫療需求。（記者洪美秀翻攝）

    高齡及身障受刑人日增，新竹監獄有提供輪椅及升降梯和各種復健設備維持其健康醫療需求。（記者洪美秀翻攝）

    高齡及身障受刑人日增，新竹監獄有提供輪椅及復健設備維持其健康醫療需求。（記者洪美秀翻攝）

    高齡及身障受刑人日增，新竹監獄有提供輪椅及復健設備維持其健康醫療需求。（記者洪美秀翻攝）

    高齡及身障受刑人日增，新竹監獄有提供輪椅及復健設備維持其健康醫療需求，並請內部監所人員提供同儕長者醫療照護。（記者洪美秀翻攝）

    高齡及身障受刑人日增，新竹監獄有提供輪椅及復健設備維持其健康醫療需求，並請內部監所人員提供同儕長者醫療照護。（記者洪美秀翻攝）

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