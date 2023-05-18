男為女友出頭闖輔大校園打人 2人被限制住居

蕭男、黃女被警方法辦。（資料照）

2023/05/18 16:22

〔記者王定傳／新北報導〕20歲輔仁大學黃姓女學生日前因與蔣姓男同學出遊車禍受傷，黃女要求蔣男賠償250萬元不成，向21歲男友蕭男告狀，本月5日，蕭男替女友出頭夥同2名朋友、黃女在輔大校園內與蔣男談判，卻失控持棍棒打傷對方，警方昨循線逮捕蕭、黃等人，新北地檢署複訊後諭令2人限制住居。

據了解，蔣男今年3月23日開車載黃女行經台北市士林區發生車禍，黃女稱自己頸椎受傷，黃女父母以此為由向蔣男要求250萬元賠償，蔣男表示太貴無力負擔。

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黃女向男友蕭男告狀，蕭男於本月5日夥同曾、郭2名友人，與黃女4人乘1車，尾隨校方人員車輛開入校園，接著找到蔣男，當時蔣男正與另2名關係要好男同學在一起，雙方就在校園內再次展開談判。

雙方談判未果，蕭男友人郭男突然暴怒，對蔣男等人大嗆「我他X認識很多弘仁會的」，語畢蕭男一行人抄起安全帽、棍棒對著蔣男一陣亂打，消氣後才罷手離去。

警方循監視器鎖定車牌，昨間前往新店區將蕭男、黃女等4人逮捕，蕭男承認犯案，並推稱蔣男態度不好要給他教訓。警詢後，依傷害、恐嚇等罪嫌，將蕭男、黃女等人移送法辦。

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