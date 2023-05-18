為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男為女友出頭闖輔大校園打人 2人被限制住居

    蕭男、黃女被警方法辦。（資料照）

    蕭男、黃女被警方法辦。（資料照）

    2023/05/18 16:22

    〔記者王定傳／新北報導〕20歲輔仁大學黃姓女學生日前因與蔣姓男同學出遊車禍受傷，黃女要求蔣男賠償250萬元不成，向21歲男友蕭男告狀，本月5日，蕭男替女友出頭夥同2名朋友、黃女在輔大校園內與蔣男談判，卻失控持棍棒打傷對方，警方昨循線逮捕蕭、黃等人，新北地檢署複訊後諭令2人限制住居。

    據了解，蔣男今年3月23日開車載黃女行經台北市士林區發生車禍，黃女稱自己頸椎受傷，黃女父母以此為由向蔣男要求250萬元賠償，蔣男表示太貴無力負擔。

    黃女向男友蕭男告狀，蕭男於本月5日夥同曾、郭2名友人，與黃女4人乘1車，尾隨校方人員車輛開入校園，接著找到蔣男，當時蔣男正與另2名關係要好男同學在一起，雙方就在校園內再次展開談判。

    雙方談判未果，蕭男友人郭男突然暴怒，對蔣男等人大嗆「我他X認識很多弘仁會的」，語畢蕭男一行人抄起安全帽、棍棒對著蔣男一陣亂打，消氣後才罷手離去。

    警方循監視器鎖定車牌，昨間前往新店區將蕭男、黃女等4人逮捕，蕭男承認犯案，並推稱蔣男態度不好要給他教訓。警詢後，依傷害、恐嚇等罪嫌，將蕭男、黃女等人移送法辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國男當眾斬首女友 「頭顱」拋車外後逃逸 目擊者嚇壞
    2023/05/13 23:29

    美國男當眾斬首女友 「頭顱」拋車外後逃逸 目擊者嚇壞
    抓到了！基隆女遭搭訕男暴打「眼窩骨折」 凶手竟是17歲少年
    2023/05/10 20:12

    抓到了！基隆女遭搭訕男暴打「眼窩骨折」 凶手竟是17歲少年

    小白買房三關鍵 首選低自備新成屋
    流氓觀光客澎湖攔車打人 被害者家屬公布一行人「行兇畫面」
    2023/04/27 17:47

    流氓觀光客澎湖攔車打人 被害者家屬公布一行人「行兇畫面」
    女5小時刷光男友半年存款 網友：盤子！醒醒吧！
    2023/04/25 06:08

    女5小時刷光男友半年存款 網友：盤子！醒醒吧！

    豪宅御用團隊 老牌建商青埔推好宅
    施暴小黃運將和女友和好 網友無言了
    2016/02/03 17:22

    施暴小黃運將和女友和好 網友無言了
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播