模擬戰時車站遭受攻擊 台東辦「民安9號」演習

台東縣112年全民防衛動員暨災害防救「民安9號」演習今天在台東車站舉行，摸擬戰時車站遭攻擊的搶救作為。 （記者黃明堂攝）

2023/05/18 15:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣112年全民防衛動員暨災害防救「民安9號」演習今天辦理，驗證地方政府動員效能，強化對戰爭發生時應變制變能力，檢驗「聯合應變管制中心」之平時戰時轉換機制，確保戰時社會、民生運作無虞。

民安9號演習上午在台東縣政府大禮堂舉行兵棋推演，下午移師至台東車站及岩灣國小進行實作演練，以戰時災害為出發點，模擬火車站遭受攻擊之處置作為，並轉場至岩灣國小演練戰時災民收容救濟之情境。此次演習首次將替代役人力納入演訓，操演戰時替代役人力支援警察、消防、醫療、災民安置、物資運送及行政協助等任務，計有50位現役及備役替代役男參加。

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演習指揮官台東縣長饒慶鈴指出，今年度民安演習不同於以往的操作方式，更重視戰爭時縣府團隊應扮演的角色。天災的重點在收拾善後，戰災除須善後外，更需考量避難措施及社會治安維護等問題。此項任務考驗縣府整合人物力資源的能力，而經過此次演練，讓參演機關能夠更清楚自己在戰災時應扮演的角色與任務。

民政處表示，為執行民安9號演習任務，縣府各聯合應變指揮管制編組、國營事業、民營、救災等共38個參演單位，總計達500人次、車輛機具77臺及搜救犬參演，演練關鍵基礎設施遭受破壞時如何進行疏散撤離及搶通作業。

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