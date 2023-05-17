台南將軍港演練水上救援 出動搖控救生圈、展示無人直升機

遙控救生圈，和救生艇搭配救援落海人員。（岸巡隊提供）

2023/05/17 19:42

〔記者楊金城／台南報導〕為強化台南將軍漁港的安全性，台南市消防局第三救災救護大隊與海巡署第11岸巡隊今天（17日）下午聯手舉辦救生救難演習，出動遙控救生圈搭配救生艇完成救援任務，還展示無人直升機、無人機。

演習模擬海面行進中的船艇起火，造成遊客及船員落海待救，消防人員及海巡人員先以高科技的遙控救生圈，駛往救援水域，讓落水人員攀附救生圈不致下沉，再由救生艇駛抵將落海遊客與船員救起，接著由趕到現場的岸巡隊巡邏艇將人載回港區，由將軍消防分隊救護車將人送醫救治。另演練水上摩托車救援，海巡也展示解說無人機在海上偵巡。

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台南市消防局第三大隊大隊長陳坤宗說，整個演練過程在驗證消防與海巡署單位在海域救援的應急應變和協作能力，而提高遊客和船員的自救、互救能力也至關重要，呼籲船主務必落實對船艇的各類安全檢查，將船艇發生火災的危害因子降至最低。

岸上另為漁民、北門農工學生與海巡隊員舉辦CPR訓練，由消防局派遣高級救護教官指導正確進行心肺復甦術、操作體外除顫器的技巧，讓學員在關鍵時刻具備生命救援能力。

此外，為因應災害來臨時，迅速提供行動不便、高齡者及使用維生醫療器材之居民安全妥善的疏散收容場所及專業照顧，將軍區公所今天也與順園、喜園、善園3家養護機構簽訂「災民緊急安置支援協定」，成為避難收容處所，強化安置、專業照顧的防救能量。

高科技的遙控救生圈，駛往救援水域。（南市消防局提供）

水上摩托車海上救援。（第11岸巡隊提供）

將軍漁港舉辦救生救難演習，模擬漁船失火，人員落水待救。（岸巡隊提供）

台南將軍區公所今天與順園、喜園、善園3家養護機構簽訂「災民緊急安置支援協定」。（公所提供）

海巡署第11岸巡隊展示無人直升機、無人機。（岸巡隊提供）

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