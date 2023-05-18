網路買錶險淪詐欺犯 二審逆轉還他清白

林男涉嫌洗錢防制法，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

2023/05/18 06:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子網路購買智慧型手錶，被通知會誤扣款項，前往郵局轉帳並購買遊戲點數回傳，因而被控提供帳戶給詐欺集團遭判刑，但高等法院高雄分院認為他是被矇騙，事先不知情，改判無罪。

據了解，林男提供郵局帳戶予自稱「李標萊」之人後，對方在2021年7月24日晚上，利用此帳戶詐騙劉姓和蔡姓女子共5萬4千元，因而涉嫌洗錢防制法和詐欺取財罪。

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案經蔡女等人報案，林園分局循線查獲林男，移送高雄地檢署偵查起訴，高雄地院認定他觸犯兩罪，各處有期徒刑3月，併處執行4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

林男上訴指出，前年4月12日，網路購買智慧型手錶，以郵局帳戶付款後，接獲自稱賣家電話，因工作人員疏忽，將他設定為批發商要求核銷，否則會被按月自動扣款，還說會通知郵局人員協助他處理。

不久，自稱「李標萊」的郵局職員來電，林男依照對方指示轉帳、購買遊戲點數卡，並拍照回傳，操作約10分鐘，驚覺有異，立即通知好友及報警，否認犯行。

高雄高分院調查，林男被指控的帳戶，為薪水和日常開支使用，不是閒置帳戶，也未見有詐欺集團對價金額匯入，加上友人等人證詞，認定他被詐欺集團所騙，改判無罪，仍可上訴。

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