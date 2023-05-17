陳致中洗錢案入獄後 黃睿靚今早繳公庫100萬免除牢災

台北地檢署通知黃睿靚於今年6月期限之前，繳交公庫100萬元，黃則於今早提早將款項匯入公庫，北檢已確認款項入帳。（資料照）

2023/05/17 16:28

〔記者錢利忠／台北報導〕民進黨高雄市議員、前總統陳水扁的兒子陳致中，因捲入龍潭購地、南港展覽館等案，觸犯洗錢罪而被判刑1年定讞，陳妻黃睿靚則判刑10月、緩刑4年，併科罰金100萬元；陳致中入獄服刑後，台北地檢署通知黃睿靚於今年6月期限之前，繳交公庫100萬元，此事經媒體曝光後，黃睿靚今早已匯款100萬元至公庫，北檢已確認款項入帳。

全案起源於纏訟17年的前總統陳水扁、吳淑珍夫婦等人的國務機要費等案，因會計法去年修法除罪化，高等法院更二審去年7月判陳水扁等人免訴；至於吳淑珍、陳致中、黃睿靚等3人，則因龍潭購地、南港展覽館等案，各被依洗錢罪判刑2年、1年、10月，其中只有黃睿靚獲緩刑4年。

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最高法院於4月26日駁回陳致中、黃睿靚夫婦的上訴，2人官司定讞，吳淑珍有罪部分則撤銷、發回更審。

關於陳致中、黃睿靚夫婦所涉案情，來自於當年吳淑珍收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人蔡銘哲，將款項匯入海外帳戶藏匿，部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其它款項則指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚，匯洗至海外帳戶，更二審認定構成洗錢罪。

陳致中、黃睿靚均否認洗錢，強調只是聽從吳淑珍的指示，前往銀行開戶，但蔡銘哲於偵查及歷次審理時，均承認犯行，而陳致中、黃睿靚在原審時，亦承認洗錢，因吳淑珍於龍潭及南港展覽館兩案，先前均已判刑確定，故認定構成洗錢罪。

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