3月中才燒近26小時 桃園虎頭山會稽垃圾掩埋場又失火

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場又發生火警，消防人員現場灌救。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/05/17 17:13

首次上稿 15:17

更新時間 17:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年3月14日才發生火警的桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場，當時燒近26小時才撲滅，鄰近6所學校、12里受到空氣污染危害，豈料，今天下午1點24分又發生火警，消防局出動消防人員、各式救災車輛灌救，火勢於下午2點15分控制，持續灑水降溫中。環保局說，起火點與上次相同，疑因天氣炎熱，廢床墊底層內部蓄熱自燃引發悶燒，確切起火原因仍待消防局火調人員調查。

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火警發生後，環保局長陳世偉到場坐鎮，環保局說，現場人員發現掩埋場冒煙，立即啟動灑水應變機制，同步通報消防局派員到現場應變，並出動監測儀器持續監測附近空氣品質，目前監測值均正常，且下風處靠近山區，對附近學校及居民無明顯影響。

環保局說，後續失火防制作為方面，會採購紅外線溫度偵測儀，配置在所有掩埋場，並重新規劃消防管線增設送水口，每月安排消防演練，相關執行進度也於5月初發文通知周邊12里辦公處。

環保局說，目前會稽垃圾掩埋場已不再處理生垃圾，環保局在現場已派駐保全及清潔人員協助消防防制作為，市府消防局與環保局建立諸多管道，涵蓋火災發生前後預防及處置措施。

教育局說，經詢問附近6所學校大有國小、大有國中、大業國小、會稽國小、會稽國中、快樂國小，均回報目前空氣品質狀況還好，無須停課，學校班級門窗緊閉、停止戶外活動、全日配戴口罩，持續留意空品狀況及防護應變。

會稽垃圾掩埋場位於虎頭山區成功路三段，2002年封場，不再處理垃圾掩埋，轉型為廢棄家具、廢樹枝、舊彈簧床等廢棄物堆置場域。附近居民說，垃圾掩埋場從2019年至今已燒第6次，議員日前在市議會環保局工作報告，要求儘速讓掩埋場退場，環保局允諾廢棄家具明年後不再進場，朝就地美化方向規劃。

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場火勢已於控制，環保局說，起火點與上次相同，廢床墊底層蓄熱自燃引發悶燒。（桃園市環保局提供）

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場火警，環保局長陳世偉現場坐鎮。（桃園市環保局提供）

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