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    菓葉觀日樓涼亭護欄倒塌遊客摔傷 澎管處說明

    發生意外的地方，是在二樓木造護欄部分。（澎湖縣政府消防局提供）

    發生意外的地方，是在二樓木造護欄部分。（澎湖縣政府消防局提供）

    2023/05/17 13:28

    〔記者劉禹慶／高雄報導〕針對17日菓葉觀日樓涼亭護欄倒塌，造成6名遊客跌落，導致5人送醫一案，業管的澎湖國家風景區管理處對外說明，並進行封閉整修，同時也派員前往醫院慰問受傷遊客，並協助處理後續事情。

    澎管處表示，17日上午9時28分經澎湖縣政府旅遊處通報，指稱澎管處轄管菓葉觀日樓涼亭，有6名遊客因坐在圍欄之欄杆上拍照時，欄杆斷裂而跌落至沙灘，造成6名遊客受傷，5名遊客送醫，分別由救護車送往海軍醫院（2名）及澎湖醫院（3名）。

    接獲通報後，澎管處立即前往菓葉觀日樓了解狀況並配合警察單位說明，以及至醫院了解慰問傷患情形，初步了解5名遊客傷勢無生命危險。全案經初步了解，該6名遊客係坐在座椅之欄杆上拍照，造成承載力不足斷裂，而跌落沙灘受傷，雖然5人都無生命危險，但平均年齡6、70歲，由2樓高處墜落，恐留下後遺症。

    經查該木造結構於2001年完成，同時因設施靠近海邊，每天日曬雨淋，加上鹽害侵蝕，雖每年檢修維護，因年久材料結構老化承載力不足，後續菓葉觀日樓涼亭先行封閉，木造結構部分將列入計畫進行重建，以維護遊客安全。為避免類似事件再發生，澎管處已責令各設施管理單位加強檢視相關設施，強化遊客安全對轄內公共設施安全辦理總體檢，以確保遊客旅遊安全；並持續關心受傷遊客情形，給予慰問及協助。

    澎管處菓葉觀日樓涼亭，發生護欄倒塌意外，澎管處暫時封閉。（記者劉禹慶攝）

    澎管處菓葉觀日樓涼亭，發生護欄倒塌意外，澎管處暫時封閉。（記者劉禹慶攝）

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