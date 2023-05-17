澎湖菓葉觀日樓涼亭護欄倒塌！5遊客自2樓墜落受傷送醫

湖西菓葉觀日樓二樓面海欄杆倒塌，導致多名遊客墜落受傷。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/05/17 10:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖著名觀日景點湖西鄉菓葉村涼亭，今日傳出護欄不堪重壓倒塌，導致5人由2樓高度墜地，澎湖縣政府消防局接獲通報後，立即由各地調派救護車前往現場，分將傷者送往三總澎湖分院及衛福部澎湖醫院搶救，所幸無生命危險。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午9時18分民眾報案指稱，湖西鄉菓葉村涼亭2樓面海護欄倒塌，稱上面約有6名民眾墜落。消防局獲報後，緊急啟動大批傷患救護機制，派遣馬公、澎南、白沙分隊及龍門港消防隊等單位，救護車共4車8人前往現場馳援。

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另外消防局也通知養護機關交通部觀光局澎湖國家風景區管理處派員處理，因受傷者都是遊客，同時通報旅遊處及衛生局派員前往協處，在第一時間內提供受傷者最好的醫療救護及協助，並讓主管單位調查釐清意外發生的責任及歸屬。

勤務人員抵達現場後回報，傷者計5名，其中2人送往三軍總醫院澎湖分院，分別為鐘女（67歲、住台北市，腰部疼痛），黃女（64歲、住台北市，後背、胸口疼痛及肢體擦傷）；送往衛生福利部澎湖醫院計3名，分別為徐女（71歲、住新北市，胸口及肢體疼痛）、郭女（65歲、住台北市，胸口疼痛，無明顯外傷）、林女（69歲、住新北市，後腦腫脹、腰部疼痛及有嘔吐感）。初步了解，墜樓處多是沙灘，僅有部分水泥地基，才未造成嚴重傷亡。（12:09更新）

多名遊客由空隙處墜樓，導致身體多處擦傷。（澎湖縣政府消防局提供）

受傷民眾經澎湖縣政府消防局人員搶救，分送三總澎湖分院及衛福部澎湖醫院。（澎湖縣政府消防局提供）

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