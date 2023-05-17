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    首頁　>　社會

    養生館老闆遭逼退 怒持手術刀對股東割喉未遂判6年

    詹男對於李男要求他退出經營者角色感到相當不滿，憤而至另一房間取出手術刀攻擊。示意圖。（資料照）

    詹男對於李男要求他退出經營者角色感到相當不滿，憤而至另一房間取出手術刀攻擊。示意圖。（資料照）

    2023/05/17 12:05

    〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華區西寧南路一家按摩養生館，去年7月發生股東經營糾紛，養生館負責人58歲詹清發在與3名股東商討養生館經營，不滿60歲李姓友人逼迫他退出經營，憤而持手術刀割傷李的脖子，幸未傷及要害，李送醫急救後幸運撿回一命。台北地院依殺人未遂罪，將詹男判處6年2月徒刑。可上訴。

    判決指出，去年7月7日下午1時許，詹男與3名股東在養生館會議室，商討養生館經營事宜，開會結束後，詹對於李男要求他退出經營者角色感到相當不滿，憤而至另一房間取出手術刀，趁李低頭撰寫協議書時，右手持刀抵住李的頸部割一刀，李及時閃避而未中要害，與詹拉扯，詹仍持續對李揮刀攻擊。

    其他股東聽到李的呼救聲，衝進房間勸阻詹男，並替李止血，再向警方報案，李男被送至台大醫院急救，撿回一命，檢方依殺人未遂罪起訴詹。詹男辯稱沒有殺人犯意，稱不知刀刃的鋒利程度，律師稱依傷勢，應屬不小心劃到。

    北院合議庭認為，頸部有氣管、頸動脈等要害若遭破壞，很可能造成死亡結果，醫療用手術刀的刀刃長13.5公分、寬約1.5公分，可輕易切開人體皮膚，認定詹男有殺人犯意，依殺人未遂判量處6年2月徒刑。

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