為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    議員提2方法破解路口地獄 中市警局長：好建議

    人行穿越道緊臨路口，車輛在行人穿越量大時易造成行人與轉向車交織衝突。（記者蔡淑媛攝）

    人行穿越道緊臨路口，車輛在行人穿越量大時易造成行人與轉向車交織衝突。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/17 12:03

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣遭外媒評為「行人地獄」，台中去年底發生母嬰過斑馬線遭公車撞擊身亡，日前台南又發生3歲女童被撞身亡，議員李中今天議會質疑現行的人行穿越道（簡稱斑馬線、行穿線）設置不合實際交通現況，形成「路口地獄」，行人過馬路及轉彎車輛同方向，造成車輛視線死角及等待時交通擁擠，要求行穿線退縮及綠燈遲閉早開措施，警察局李文章贊同是好建議。

    李中指出，現行的行穿線設置地點及綠燈號誌秒數未考量實際交通現況，以車輛右轉遇到行穿線，須先等待行人通行完畢才能轉彎，但是行人及車輛轉彎綠燈秒數相同，車輛擠在路口造成交通擁擠，另外車輛及行人同向，駕駛視線易被遮蔽、有死角，交通標線、號誌必須改善。

    李中再指，英國設計行穿線從路口往後退縮約8至10公尺，讓車輛可以先完成轉彎，駕駛人能正視人行道與行人，視線不會被路邊號誌桿等障礙物遮檔，公車等大型車輛的駕駛員也不會受A柱死角影響而肇事，他認為這是台灣每10萬人交通事故死亡人數高達13人，而英國卻只有2.8人的原因之一。

    李中建議市府應進行穿線退縮工程，並實施綠燈遲閉早開措施，錯開行人與車輛的通行秒數；李文章表示，贊同建議，也會把相關建議與交通局及中央相關機關反應，提升行人通行安全。

    人行穿越道緊臨路口，車輛在行人穿越量大時易造成行人與轉向車交織衝突。（記者蔡淑媛攝）

    人行穿越道緊臨路口，車輛在行人穿越量大時易造成行人與轉向車交織衝突。（記者蔡淑媛攝）

    李中指人行穿越道設置不合實際交通現況，易形成「路口地獄」。（記者蔡淑媛攝）

    李中指人行穿越道設置不合實際交通現況，易形成「路口地獄」。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南議會成立「跨黨派交通安全連線」 5大訴求推動人本交通
    2023/05/17 00:00

    台南議會成立「跨黨派交通安全連線」 5大訴求推動人本交通
    未禮讓行人！台南2週取締592件 違規數最多就是女童喪命地點
    2023/05/16 06:34

    未禮讓行人！台南2週取締592件 違規數最多就是女童喪命地點

    店面強勢回歸！投資人佈局時機到
    六都倒數第2！中市行人專用時相僅31處 議員邱愛珊促速設置
    2023/05/15 21:43

    六都倒數第2！中市行人專用時相僅31處 議員邱愛珊促速設置
    台中取締人行道違停14天抓萬件 這3所大學周邊佔前三名
    2023/05/15 12:49

    台中取締人行道違停14天抓萬件 這3所大學周邊佔前三名

    高雄鎮南宮仙公廟文昌文化藝術季 頒獎表揚20校508位學生
    全台行人地獄改善進度下週可上網查！7月前各縣市完成盤點
    2023/05/15 12:03

    全台行人地獄改善進度下週可上網查！7月前各縣市完成盤點
    甩「行人地獄」惡名 拚減少5％死亡數
    2023/03/25 05:30

    甩「行人地獄」惡名 拚減少5％死亡數
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播