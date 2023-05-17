議員提2方法破解路口地獄 中市警局長：好建議

人行穿越道緊臨路口，車輛在行人穿越量大時易造成行人與轉向車交織衝突。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/17 12:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣遭外媒評為「行人地獄」，台中去年底發生母嬰過斑馬線遭公車撞擊身亡，日前台南又發生3歲女童被撞身亡，議員李中今天議會質疑現行的人行穿越道（簡稱斑馬線、行穿線）設置不合實際交通現況，形成「路口地獄」，行人過馬路及轉彎車輛同方向，造成車輛視線死角及等待時交通擁擠，要求行穿線退縮及綠燈遲閉早開措施，警察局李文章贊同是好建議。

李中指出，現行的行穿線設置地點及綠燈號誌秒數未考量實際交通現況，以車輛右轉遇到行穿線，須先等待行人通行完畢才能轉彎，但是行人及車輛轉彎綠燈秒數相同，車輛擠在路口造成交通擁擠，另外車輛及行人同向，駕駛視線易被遮蔽、有死角，交通標線、號誌必須改善。

請繼續往下閱讀...

李中再指，英國設計行穿線從路口往後退縮約8至10公尺，讓車輛可以先完成轉彎，駕駛人能正視人行道與行人，視線不會被路邊號誌桿等障礙物遮檔，公車等大型車輛的駕駛員也不會受A柱死角影響而肇事，他認為這是台灣每10萬人交通事故死亡人數高達13人，而英國卻只有2.8人的原因之一。

李中建議市府應進行穿線退縮工程，並實施綠燈遲閉早開措施，錯開行人與車輛的通行秒數；李文章表示，贊同建議，也會把相關建議與交通局及中央相關機關反應，提升行人通行安全。

人行穿越道緊臨路口，車輛在行人穿越量大時易造成行人與轉向車交織衝突。（記者蔡淑媛攝）

李中指人行穿越道設置不合實際交通現況，易形成「路口地獄」。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法