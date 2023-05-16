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    首頁　>　社會

    桃園大園農地違章工廠 大貨車穿梭狹小農路機車騎士命喪輪下

    桃園市大園區後厝里日前發生一起死亡車禍，車禍背後凸顯農地違章工廠問題，議員徐其萬接獲陳情，要求市府正視農地違章工廠問題。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大園區後厝里日前發生一起死亡車禍，車禍背後凸顯農地違章工廠問題，議員徐其萬接獲陳情，要求市府正視農地違章工廠問題。（記者鄭淑婷攝）

    2023/05/16 13:55

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大園區後厝里日前發生一起死亡車禍，車禍背後凸顯農地違章工廠問題，進而讓大型貨車鎮日穿梭在狹小農路，一不小心就釀成意外，議員徐其萬接獲陳情，今於市政總質詢時，要求市府正視農地違章工廠問題；對此，農業局長陳冠義表示，業者在農地上加蓋鐵皮屋、放置大型機具及車輛，並不符農業使用，15日已依農業發展條例函請地政局裁罰。

    本月11日上午10點多，張姓男子駕駛自用小貨車，沿大園後厝二路往台61方向直行，游姓男子騎機車沿桃24鄉道往圳頭路方向直行，兩車在無號誌路口發生碰撞，游男當場昏迷、機車卡在貨車車頭底下，經送醫搶救宣告不治，雙方都沒有酒駕情形，肇事責任仍待釐清。

    由於該輛貨車來自附近一間農地違章工廠，周邊農路大多僅有3米寬，有民眾投訴市政信箱，不滿農路每天10多輛大車往來，人命死於輪下，希望市府聯合稽查農地違章工廠，還給亡命人民家庭一個公道。

    徐其萬表示，該間工廠等於是地方隱憂，為何可以設在周邊多是3米農路的農地上，要求市府正視農地違章工廠問題，能夠輔導合法納管的就輔導，真的不能納管的要儘快處理，不希望再有人命因此喪失。

    業者在農地加蓋鐵皮屋、放置大型機具及車輛，桃市府農業局表示不符農業使用，已依農業發展條例函請地政局裁罰。 （市議員徐其萬提供）

    業者在農地加蓋鐵皮屋、放置大型機具及車輛，桃市府農業局表示不符農業使用，已依農業發展條例函請地政局裁罰。 （市議員徐其萬提供）

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