被害人不再無助！ 法扶會邀犯保協會宣導「專線」

法扶會執行長周漢威。（法扶會提供）

2023/05/16 13:48

〔記者溫于德／台北報導〕法律扶助基金會與犯罪被害人保護協會上午共同舉辦記者會，犯保協會董事長同時也是高等檢察署檢察長的張斗輝，一同出席宣導法扶會已於今年2月1日起新增「犯罪被害人法律諮詢專線」，未來被害人及其家屬若需要法律扶助，可於服務時間（上午9時至中午12時30分，下午1時30分至5時）撥打市話專線412-8518（手機加02）後轉2再轉5。

法扶會說，保障犯罪被害人權益不但是社會大眾非常關注的議題，法扶會一直以來也都非常關心如何減輕犯罪行為對被害人不利的影響，以協助被害人行使法律上的權利。因此，今年2月1日起開辦犯罪被害人法律諮詢專線，用於協助有需要的被害人及其家屬。

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法扶會進一步說明，法扶會與犯保協會從2021年起建立「單一窗口」作業模式，視被害人需求並經被害人同意於兩會間轉介案件，確保被害人得到充分的法律資源，同時提供被害人完整的服務。未來，兩會將會繼續精進合作模式，共同建構友善的被害人權益保障機制。

至於今天上午的記者會，特別邀請犯保協會董事長張斗輝共同主持。法扶會提到，犯保協會提供被害人的保護服務包括關懷陪伴、急難救助、生活重建、醫療照護、輔導諮商、申請補償金及安置等，同時與法扶會攜手陪伴並支持犯罪被害人走過訴訟歷程。

法扶會最後強調，透過「犯罪被害人法律諮詢專線」可以讓被害人第一時間以更方便的方式，了解其法律上的權利；在法扶會、犯保協會相互配合下，可以使被害人尋求協助的過程更為順利。

法扶會與犯保協會上午透過記者會宣導「犯罪被害人法律諮詢專線」，犯保協會董座同時是高檢署檢察長張斗輝（左3）應邀出席。（法扶會提供）

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