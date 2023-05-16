警偷吃人妻還玩網愛 鹹濕對話「塞滿滿」成鐵證判賠20萬

柯姓警員與黃姓人妻出遊偷情，不僅真實肉體「啪啪啪」，還大玩「網路性愛」而被告。（情境照）

2023/05/16 11:20

〔記者王定傳／新北報導〕柯姓警員與黃姓人妻出遊偷情，不僅真實肉體「啪啪啪」，還大玩「網路性愛」，黃女丈夫發現後氣憤提告，並提出2人鹹濕對話等證據，對話中，柯男向黃女露骨訴愛：「我就是像動物一樣只想跟妳一直做愛一直做愛到天荒地老，這不是愛是什麼」，黃女則說：「喜歡你把我填得滿滿的」，新北地院審理後判決柯男侵害黃夫賠償20萬元。

黃女丈夫提訴指出，柯男明知黃女已婚，竟於2021年3月至6月間，約黃女至花蓮兆豐農場過夜遊玩、多次發生性行為，更傳遞多張全身赤裸、裸露生殖器的照片給黃女。

請繼續往下閱讀...

黃女丈夫並提出2人出遊照、柯男私密照、2人之間鹹濕對話作為證據，對話中，柯男瘋狂示愛：「我就是像動物一樣只想跟妳一直做愛一值做愛到天荒地老，這不是愛是什麼」、「想讓妳懷孕」；黃女則回應：「你好好吃喔，下次還要吃你」等。

不僅如此，2人還大玩「網愛」，柯男先傳生殖器照片給對方，黃女則鹹濕地回說：「我好餓」、「我好喜歡你在我的裡面，感受你塞著我滿滿的感覺」、「可以都射給我嗎」。

黃女丈夫指出，柯男身為警察理應知悉婚姻相當保障，卻侵害他的配偶權，導致他精神上受有極大痛苦，求償100萬元。

柯男則主張，他與黃女以前是男女朋友關係，黃女自己表示她在台灣沒有婚姻、沒有登記，他雖與黃女有去花蓮但未發生性行為、只有曖昧，私密照片則是以前交往時所拍；法官依據黃夫所提證據及黃女證述，判定2人確實有過夜遊玩、多次發生性關係，柯男並傳遞多張全身赤裸、裸露生殖器照片給黃女，侵害配偶權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法