入監前腳傷 彰化北斗鎮長李玄在聲請延期執行遭駁回

即將發監執行的李玄在今天亮出自己的腳傷，希望延期執行，但遭駁回。（記者顏宏駿翻攝）

2023/05/15 20:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮長李玄在因觸犯貪污圖利罪被判刑1年10月、褫奪公權2年定讞，彰化地檢署已啟動防逃機制，但李玄在今天上午以腳傷不良於行為由聲請延期執行，檢方下午即予以駁回，李玄在確定在18日上午10點入監服刑，縣府將派人代理北斗鎮長，在3個月內辦理鎮長補選。

李玄在今天亮出自己的腳傷，他說，5月初因路樹倒塌前往協助鋸樹，在過程中鋸子掉落，在左大腿割出一道超過10公分的傷痕，引發蜂窩性組織炎，預定5月21日拆線，至今傷口仍舊紅腫，這幾天都在吃止痛藥，忍痛上班。

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根據刑事訴訟法第467條規定，「受徒刑或拘役之諭知而有，心神喪失者、懷胎5月以上者、生產未滿2月、現罹疾病，恐因執行而不能保其生命者」，依檢察官指揮，於其痊癒或該事故消滅前，停止執行。

對於李玄在的聲請，彰化檢方今天下午就予以駁回，檢方表示，李玄在是否有因身體健康因素無法執行，可於發監執行後由監獄委請醫師實施監康檢查判定：另外有鎮務需交接、有父親需安頓等，檢察官表示此乃受刑人因犯罪所須付出的代價，實為制度所必然，這些理由第467條停止執行之事無關，與法無據，礙難照准。

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