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    首頁　>　社會

    送遺失物到警所被提醒勿酒駕 男怒飆髒話搶警棍扭打GG了

    原本是拾金不昧之善舉，但卻酒駕警員提醒他不可酒駕，要他製作拾得物筆錄，他即抓狂飆罵髒話，後來並要搶警棍，與警員扭打，南投地院判刑4個月。（記者陳鳳麗攝）

    原本是拾金不昧之善舉，但卻酒駕警員提醒他不可酒駕，要他製作拾得物筆錄，他即抓狂飆罵髒話，後來並要搶警棍，與警員扭打，南投地院判刑4個月。（記者陳鳳麗攝）

    2023/05/15 19:13

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣47歲尹姓男子，撿到手機後騎機車送到派出所，員警聞到他有酒味提醒不要酒駕，後即要求製作筆錄，尹男不滿飆罵髒話，員警持警棍告誡，尹男欲搶下警棍並與員警扭打，致員警右手無名指、右小腿擦傷，南投地院近日以傷害罪名，判處尹男4個月有期徒刑。

    判決書指出，47歲的尹姓男子是在去年7月下旬，在南投市某土地公廟前撿到一支手機，有拾金不昧精神的他，忘了自己喝過酒，隨即騎上機車到附近的派出所交手機，當時疫情還未解封，外出仍要戴口罩，值班警員見尹男沒有戴口罩，且聞到酒味，提醒他要戴口罩，也不要酒駕。

    警員後來依程序要尹男製作筆錄並留下姓名電話，尹男情緒開始失控用台語飆罵該警員五字經，警員持警棍告誡他不可辱罵執行公務的警員，尹男即抓狂要搶警員手中的警棍，警員不讓他搶走警棍，兩人扭打，警員的右手無名指和右小腿都擦傷，將尹男移送法辦。

    尹姓男子被以傷害等罪嫌起訴後，南投地院法官認為，尹男未能尊重公務員依法執行職務，竟以言語辱罵在場執行職務的公務員，並施以傷害行為，造成警員手腳受傷，其雖有坦承犯行，但至今未能與受傷警員和解或賠償損害，因此判處有期徒刑4個月，若易科罰金折合12萬元。

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