每票1至2000元行賄選民 嘉市議員落選人李錦洋判刑2年2月

無黨籍嘉市西區議員候選人李錦洋涉賄選，嘉義地院審理後，今天依共同犯選罷法交付賄賂罪，判刑2年2月、褫奪公權4年。（資料照）

2023/05/15 16:02

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕去年底基層公職人員選舉，無黨籍嘉義市西區議員候選人李錦洋涉嫌親自或透過樁腳以每票1千元或2千元代價向選民賄選，嘉義地院審理後，今天依共同犯選罷法交付賄賂罪，判刑李錦洋2年2月、褫奪公權4年；另樁腳郭庭香、黃石君、賴清發均刑判1年10月，3人皆褫奪公權3年、緩刑4年。

對於判決結果，李錦洋表示，沒有什麼要回應的。

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判決書指出，李錦洋為求能順利當選，除單獨向他人行賄買票外，又由他提供賄選資金，分別由郭庭香、黃石君、賴清發為其行賄買票；李錦洋等4人均坦承犯行，與相關收受賄賂證人證述相符，並有扣案賄選現金、選舉人名冊等事證明確。

判決書表示，李錦洋判刑2年2月，褫奪公權4年，緩刑規定是判刑2年以下，李錦洋判刑2年2月，不符合刑法第74條第1項緩刑要件，扣案賄款12萬3千元沒收，未扣案賄款3萬4千元也予以沒收。

法官審酌，郭庭香、黃石君、賴清發3人素行均良好，犯後均坦承犯行，經偵審程序及刑之宣告，當知所警惕而無再犯之虞，3人均宣告緩刑4年、褫奪公權3年，緩刑期間付保護管束，並分別向公庫支付30、30、25萬元及各接受8小時法治教育課程，以啟自新。郭庭香另犯收受賄賂罪，判刑3月，得易科罰金。

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