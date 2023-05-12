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    首頁　>　社會

    漁民目擊新加坡籍貨輪公海走私香菸 澎湖海巡隊全程監控

    澎湖海巡隊緊跟著新加坡貨輪，直至離開我國領海。（漁民提供）

    澎湖海巡隊緊跟著新加坡貨輪，直至離開我國領海。（漁民提供）

    2023/05/12 18:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁民外海作業時，發現外籍貨輪公然走私香菸，並出動俗稱黑金剛的快艇接應。澎湖海巡隊表示有接獲相關情資，並派巡邏艇3583、10087沿途監控，但這艘新加坡籍貨輪是在領海外，因此無法逕行取締，只能監控貨輪離開。

    根據漁民表示，11日就發現該艘貨輪已經停泊在該處，經緯度為北緯23度10分、東經118度55分，約在七美西27浬，似乎在等待買家上門收貨，由於已經超過我國領海，海巡隊警艇只能在旁監視，無法趨前執法。果不其然，12日下午發現有快艘前來貨船接貨走私，相當明目張膽。

    漁民直擊，12日下午4時30分貨輪竟然直接開啟Ais避碰裝置，號碼564222007，研判可能是方便買家上門取貨，但停泊在海峽中線附近公然走私，中國二艘快艇走私香菸，由貨輪上搬運白色包裝香菸，也造成我國漁民網具遭貨輪下錨纏繞而嚴重破損，讓漁民怨聲載道，希望我國執法單位嚴格執法

    澎湖海巡隊接獲情資檢舉，11日派3583、10087艇沿途監控，直至貨輪駛離領海外。根據查證，貨輪為新加坡籍，音譯應為揚安號，4月30日出高雄港，沿著海峽中線繞圈，並往高雄方向行駛，但海巡隊一路派艇監控，直至驅離我國領海外。

    漁民直擊貨輪上有白色香菸包。（漁民提供）

    漁民直擊貨輪上有白色香菸包。（漁民提供）

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