為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    林淑雅躺軌道51分鐘後才被發現罹難 中捷坦言SOP未列檢查車底

    林淑雅魂斷中捷，根據檢討報告內容，事故發生後林竟躺軌道51分鐘後才被發現搶救，中捷總經理莊明聰坦承SOP未列檢查車底。（記者蘇孟娟攝）

    林淑雅魂斷中捷，根據檢討報告內容，事故發生後林竟躺軌道51分鐘後才被發現搶救，中捷總經理莊明聰坦承SOP未列檢查車底。（記者蘇孟娟攝）

    2023/05/12 15:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕興富發建設工地吊臂掉落台中捷運軌道，捷運列車41秒後撞上釀1死10傷，台中市議會今天就中捷事故炮聲隆隆，台中市議員江肇國痛斥，中捷公司今提供的報告中關於處理過程，顯示列車在12點27分45秒撞上落在軌道上的吊臂，事件中罹難的人權學者林淑雅竟是到13點16分才被發現，13點18分才授權下軌道搶救，曝露清查不確實，延誤黃金搶救時間的憾事。

    中捷總經理莊明聰坦承，現有標準作業流程SOP遇事故後只檢視車廂內，車底下空間未列檢查範圍，「會檢討改進」。

    中捷事故引關注，市議會今進行首日交通地政業務質詢，事件引議員關切，中捷並提出事故初步檢討報告，但多名議員發現人權學者林淑雅被撞後竟是在車廂下躺51分鐘才被發現搶救。

    江肇國指出，中捷書面報告中顯示，列車12點27分45秒撞上吊臂，12點58分現場指揮車廂內的受傷乘客送醫；但直到13點16分才發現軌道中還有一位傷者，也就是林淑雅，遲到13點18分才授權下軌道搶救，該名教師竟在軌道下方的空間中，從撞上到被發現、搶救總共等待了51分鐘，若把握黃金搶救時間，說不定能有機會拯救一條生命。

    江肇國說，報告也證明，中捷在事發後只針對「車廂內」的乘客清查搶救，根本沒有徹底檢查車廂外、軌道上的狀況，這樣的現場應變與作為根本不及格。

    他另指出，事發時現場指揮官是豐樂公園站的站長，到了13點35分改由南段的段長擔任，這麼重大的意外，現場指揮權竟然是位值班站長，包括市長、副市長、捷運高層後來才到現場，難道都是去作秀的嗎？

    市議員黃健豪也對此表示不可思議，連他是非專業人士聽到這種事都覺得很誇張，竟有人被撞到車底下卻未能第一時間發現，拖51分鐘才搶救，真的很誇張，中捷究竟有無SOP。

    莊明聰坦言，現有的SOP在列車遇事故斷電、列門門打開後，流程只檢查「車廂內」，車廂外及底下、底盤未列檢查範圍，會檢討改進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林良泰議會備詢險被趕出場 談中捷事故「最大責任在建商」
    2023/05/12 15:07

    林良泰議會備詢險被趕出場 談中捷事故「最大責任在建商」
    設林淑雅追思專區擇期辦彌撒 靜宜發信給師生：一起為林老師祈禱
    2023/05/11 19:08

    設林淑雅追思專區擇期辦彌撒 靜宜發信給師生：一起為林老師祈禱

    萬人比基尼戶外夜店 夏季盛宴在嘉義
    林淑雅昨北上遇死劫 靜宜校方證實是赴監察院開會
    2023/05/11 11:56

    林淑雅昨北上遇死劫 靜宜校方證實是赴監察院開會
    靜宜大學追念林淑雅 法律系師生淚憶：想您了．永遠的太陽
    2023/05/11 11:39

    靜宜大學追念林淑雅 法律系師生淚憶：想您了．永遠的太陽
    吊臂砸中捷列車靜宜教授罹難 教育部深感遺憾：提供必要協助
    2023/05/10 21:04

    吊臂砸中捷列車靜宜教授罹難 教育部深感遺憾：提供必要協助
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播