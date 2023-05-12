林淑雅遺體昨晚移靈回嘉義 嘉義律師公會聲明將助家屬究責

嘉義律師公會今發表聲明，將協助罹難者家屬全力追究法律責任。（記者王善嬿翻攝）

2023/05/12 14:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台中捷運10日發生興富發建案塔吊吊臂掉落意外，嘉義律師公會前理事長林勝木的女兒、靜宜大學助理教授林淑雅，因搭乘台中捷運在事故中不幸罹難，昨晚已移靈回嘉義市殯儀館。嘉義律師公會今發表聲明表達最高哀悼及慰問之意，並提到等台中市政府及台中地檢署調查結果出爐，全力協助家屬追究法律責任，可能對肇事的興富發建設公司、包商的施工、監工、現場負責人、公司負責人、台中捷運公司等，提起民事、刑事、國家賠償告訴。

嘉義律師公會監事陳澤嘉受訪說，林勝木律師為嘉義律師公會前任理事長，台中捷運事故使其痛失愛女，天人永隔、哀慟逾恆，公會致上最高哀悼與慰問之意，而林淑雅教授遺體昨晚已移靈回嘉義市殯儀館，設靈堂於私人僐願行；公會除全力協助家屬處理林淑雅教授後事，因目前事故原因及責任正由台中市政府、台中地檢署等單位進行調查，等調查結果出爐，將協助家屬追究相關人員及單位法律責任。

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公會聲明指出，林淑雅教授個性隨和謙遜，待人接物溫暖真誠，長期關注並致力於維護弱勢人權、爭取原住民族權益、國際人權、冤案救援等議題，曾擔任台灣人權促進會秘書長、國際特赦組織台灣分會理事長、總統府原住民歷史正義與轉型正義委員會委員等重要職務，對開拓及深化人權保障的社會公益有重大貢獻；林淑雅教授也因父親、林勝木律師的緣故，常以家眷身分參加嘉義律師公會旅遊、餐敘等活動，與公會會員感情深厚，還曾受邀擔任公會在職進修講座講師，天妒英才，往日情景僅待追憶，傷痛難以止盡。

公會聲明呼籲，近年高鐵、台鐵、捷運、客運、公車等大眾運輸，頻頻發生令人難以置信的意外事故，導致人員嚴重傷亡、家庭破碎、哀慟萬分，呼籲相關單位儘速通盤檢討工程及交通安全網絡，並提出具體改進措施，希望本起事件後，再無此類傷痕遺憾，天祐台灣。

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